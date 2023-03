A la Miss Universo R’Bonney Gabriel le llueven críticas por usar un extravagante vestido

Click to share on Google News (Opens in new window)

La reina de belleza presumió en sus redes sociales un vestido que desagradó a los internautas.

R’Bonney Gabriel ha tenido un inicio como soberana de la belleza universal un tanto atropellado, pues se ha visto opacado por los fuertes rumores que apuntaban a un supuesto fraude tanto en el certamen en el que se coronó en Miss Universo y porque no ha llamado tanto la atención en su gira por Asia.

Por Tiempo x

Aunque en todo momento ha recibido el respaldo de la organización de Miss Universo y la propietaria del certamen Anne Jakrajutatip, la modelo ha tenido que lidiar con las fuertes críticas, la más reciente por usar un vestido considerado muy extravagante para su estilo.

La modelo estadounidense presumió en sus redes sociales un vestido, que en definitiva no le favoreció en lo absoluto, pues el color no le favorecía a su tono de piel y además escondía sus atributos físicos.

A night of sustainable fashion? @rbonneynola in a sustainable gown by Rene Garza at last night’s @RedCarpetGreenD pre-Oscars celebration event. pic.twitter.com/KgQdFKzh3d

— Miss Universe (@MissUniverse) March 10, 2023