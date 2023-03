Netflix eliminó la broma que Chris Rock hace sobre Will Smith en su nuevo especial

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Hace unos días Chris Rock estrenó su nuevo especial de comedia Selective Outrage y en él, entre otras cosas, el también actor habló sobre el desagradable momento que vivió en la entrega del Oscar del año pasado, en donde Will Smith lo abofeteó. Aunque en esta nueva producción Chris toma con humor y hace broma del suceso, Netflix decidió editar la parte en la que Rock habla de Smith, así lo reseñó INFOBAE.

La plataforma de streaming ha dado a conocer que esta decisión la tomaron luego de percatarse que Chris se había equivocado en la parte final de su rutina de stand up, concretamente en donde el comediante hace burla de su bochornoso momento con el protagonista de Día de la independencia.

Durante su rutina de comedia trasmitida en vivo el pasado 4 de marzo, Rock contó una serie de bromas sobre Smith y su esposa, Jada Pinkett Smith. Uno de ellos hacía referencia al golpe que recibió de Smith. El chiste se centró en una supuesta conversación que tuvo Will con el comediante, pero al final se eliminó porque confundió dos de las películas del actor.

“Hace años, su esposa dijo que debería dejar los Oscar, no debería ser el anfitrión porque su hombre no fue nominado para la película Emancipation, ¡la pieza más grande de la historia!”, dijo Rock en el especial. Al darse cuenta de su equivocación, se corrigió a sí mismo: “No, no Emancipation. Me jodí el chiste”.

La broma de Rock tenía la intención de hacer referencia a la película biográfica deportiva de Smith de 2015, La verdad oculta (Concussion), en la que el actor interpretó a un patólogo forense que se encuentra cara a cara con la NFL mientras intenta frustrar su investigación sobre cómo la degeneración cerebral de la encefalopatía traumática crónica (TEC) afecta a los jugadores de fútbol. Sin embargo, Rock se refirió al drama histórico Emancipation, que se estrenó el pasado diciembre.

El chiste ahora se ha editado en la versión que se encuentra disponible en la plataforma de entretenimiento. Después de la confusión, Chris presionó, esta vez nombrando correctamente en el largometraje.

Pinkett Smith estaba entre un grupo de estrellas de Hollywood que boicotearon los Oscar de 2016, que Rock organizó, debido a la falta de diversidad en los nominados de la ceremonia de ese año. La controversia llevó más tarde a la academia a implementar nuevas reglas de votación para sus miembros.

El año pasado, Chris apareció en el escenario de los Oscar para presentar el premio al mejor documental. Smith y su esposa, Jada Pinkett Smith, estaban sentados en la primera fila, ya que Smith era el favorito para llevarse a casa la estatuilla a mejor actor esa noche por su actuación en el largometraje biográfico Rey Richard: Una familia ganadora (King Richard).

Mientras Rock estaba entreteniendo a los asistentes, previo a la presentación del premio, su atención pareció centrarse en Pinkett Smith, que portaba un vestido verde militar y cuya cabeza estaba rapada luego de un diagnóstico de alopecia. “Jada, te amo. GI Jane 2, no puedo esperar para verlo, ¿ok?”, dijo Chris. Este comentario parece haberle desagradado a Smith. Cuando la cámara pasó a los Smith para captar sus reacciones, se pudo observar a Will riéndose, pero Jada parecía profundamente enojada. El comediante comenzó su presentación del premio y momentos más tarde, Will subió al escenario, le dio una bofetada a Chris y volvió a su asiento.

“Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”, gritó Smith desde la audiencia. “Vaya, amigo”, dijo Rock. “Fue una broma de GI Jane”. “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”, repitió el actor ante la mirada atónita de todos los presentes.

Puedes disfrutar del especial Chris Rock: Selective Outrage que está disponible en Netflix.