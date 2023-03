Resumen de la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2023 este #15Mar

EEUU derrota a Colombia y se enfrentará contra Venezuela en Cuartos de final.

César Saavedra // lapatilla.com

EEUU 3, Colombia 2

EEUU se convirtió en el último equipo clasificado a los cuartos de final al derrotar a su similar de Colombia con marcador final de 3 carreras por 2 en duelo que se efectuó en el Chase Field de Phoenix, Arizona.

Los Estados Unidos contaron con un gran trabajo de 7 lanzadores que de manera colectiva dominaron a los bates de los colombianos.

EEUU de ésta forma quedó en la segunda casilla en el Grupo C y por ello será rival de Venezuela por un cupo a las semifinales, en choque que se realizará el sábado 18 de marzo en el LoanDepot Park de Miami.

Los norteamericanos picaron adelante en la pizarra con una en la tercera entrada y Colombia se fue arriba con dos en la parte baja de ese mismo episodio. Luego en el 5to inning, los estadounidenses tomaron el control definitivo del marcador al pisar el home en un par de oportunidades.

En el ataque de los ganadores sus mejores fueron: Mike Trout al sonar de 4-3 con tres remolcadas y Mookie Betts al chocar de 4-2 con dos anotadas.

Team USA has a date with Team Venezuela in the #WorldBaseballClassic quarterfinals. ?? pic.twitter.com/J5FH0TGJt6 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 16, 2023

– Puerto Rico se alza con el segundo cupo del Grupo D al derrotar a Dominicana

Puerto Rico 5, República Dominicana 2

Los puertorriqueños controlaron la potente ofensiva de sus vecinos caribeños de República Dominicana y jugarán el sábado ante México por el boleto a las semifinales del torneo.

El bate de Christian Vázquez lideró un ramillete de cuatro carreras con un cuadrangular en la tercera entrada, acompañado de una destacada labor de los brazos relevistas, para Puerto Rico vencer el miércoles 5-2 a República Dominicana y asegurar su pase a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2023 ante 36,025 almas en LoanDepot Park.

Los boricuas mantuvieron su racha viva de avanzar a segundas rondas desde la inauguración del torneo en 2006, y ahora se verá el sábado contra México, ganador del Grupo C, por el boleto a semifinales.

El taponero estelar Edwin “Sugar” Díaz, con su entrada de trompetas de la canción “Narcos”, sacó los últimos tres outs con rectas de fuego para estallar la celebración boricua en el terreno. Ponchó a Ketel Marte, Jean Segura y Teoscar Hernández.

Dominicana, favorita en papel con los potentes bates de Juan Soto, Manny Machado, Julio Rodríguez y Rafael Devers, decepcionó al quedarse en la primera ronda por segunda vez en cinco Clásicos.

Luego de dos sólidas entradas por el veterano abridor Johnny Cueto, Vázquez lo sorprendió para abrir el tercer episodio con un bambinazo al jardín izquierdo. La celebración boricua comenzó en las gradas y el nuevo receptor de los Twins de Minnesota fue recibido en el dugout con una chaqueta de festejo.

Vimael Machín dio una línea, seguido por un toque de sacrificio de Martín “Machete” Maldonado que Cueto no supo manejar. El cátcher titular de Puerto Rico se tiró de pecho en la inicial para arribar quieto.

Esto fue todo para Cueto, sustituido por Bryan Abreu y sin outs en la pizarra. Francisco Lindor le dio la bienvenida con imparable para remolcar a Machín desde la intermedia. Enrique “Kike” Hernández hizo lo mismo pero con un globito por tercera base que llevó a Maldonado a correr desde segunda con todas sus ganas para la tercera raya del “Team Rubio”.

Con hombres en las esquinas, roleta para jugada de selección de M.J. Meléndez impulsó la cuarta anotación. Puerto Rico terminó su ataca en el episodio con cinco hits.

Ante los cambios de última hora por el dirigente Yadier Molina para el abridor del partido, Fernando Cruz se destacó en el inicio con 1.2 entradas de un hit, dos poches y dos bases por bolas. Fue cambiado por el zurdo Jovani Morán, quien sacó el último out de la segunda entrada con ponche a Francisco Mejía.

Morán volvió en la baja de la tercera y Soto respondió por Dominicana con un enorme bambinazo, de 448 pies por el jardín central, para la primera carrera de los rivales caribeños. Fue la primera carrera permitida por los boricuas en las pasadas 14 entradas, incluyendo las ocho perfectas del nocaut 10-0 sobre Israel el pasado lunes.

Morán salió y entró Jacksel Ríos, quien sacó sin problemas los tres out luego del monumental tablazo de Soto. Ríos completó 1.2 entradas sin anotaciones.

En la quinta entrada, Francisco Lindor dio un imparable hacia el jardinero central Julio Rodríguez, quien cometió un error al fildear cuando la pelota dio en su muslo izquierdo, escapándose al fondo del bosque. El capitán del “Team Rubio” sacó los patines y llegó de pecho al plato para la quinta carrera de Puerto Rico.

Las gradas estallaron con la velocidad de Lindor en las almohadillas. Hernández disparó cohete al jardín derecho e intentó llegar a tercera, pero fue explotado en la antesala. La jugada fue revisada y los árbitros fallaron en contra de Puerto Rico.

Alexis Díaz, hermano de Edwin Díaz, tuvo su turno en la loma en la baja de la quinta y tuvo trabajo pesado. Al no encontrar la zona de strike, embazó a Mejía y a Soto, para luego Rodríguez dar hit que llenó las bases. Sin outs, Machado bateó para una doble matanza que impulsó la segunda de Dominicana, seguido por un bombo de out a tercera de Rafael Devers. Díaz respiró profundo al evitar un descalabro.

Nicholás Padilla y el cerrador de los Twins de Minnesota Jorge López, y Duane Underwood Jr. no permitieron carreras en la sexta, séptima ni octava entrada. López continuó dominante en la octava para dejarle la mesa servida al taponero estrella Edwin “Sugar” Díaz y cerrar el juego para conseguir la victoria que se lleva un momento agridulce ya que en plena celebración Edwin Díaz se lesiona la rodilla y el geste de preocupación de sus compañeros dan entender que fue grave, ya el cuerpo técnico de Puerto Rico anunciara lo ocurrido.

Another epic battle! Team Puerto Rico wins it! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/1dJ1zSU8C9 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 16, 2023

– México apalea a Canadá y pasa a la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol de primeros en el Grupo C.

México 10, Canadá 3

México manejó la presión y cumplió con la tarea de ganar para avanzar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol. La novena mexicana demostró que tiene poder en el madero y apaleó a Canadá por pizarra de 10-3 en el Chase Field de Phoenix, Arizona.

Con otra brillante actuación del cubano más mexicano Randy Arozarena, quien impulsó cinco carreras, la novena tricolor superó a los de la Hoja de Maple en un Chase Field entregado al equipo de Benjamín Gil, quien una vez más enmudeció a sus críticos.

Desde el primer rollo el bombardeo mexicano se hizo notar ante los envíos de Robert John Zastryzny. Rowdy Téllez conectó sencillo al jardín derecho para impulsar a Arozarena y Meneses y de este modo se puso número en el electrónico con el 2-0. El partido amenazó con ser más equilibrado porque los canadienses respondieron con la anotación de Julien tras el batazo de López que significó el 2-1, pero todo quedó ahí.

Empezó el show de Arozarena, de estos deportistas que justifican su cambio de nacionalidad. El pelotero de Tamba Bay bateó un doblete al jardín derecho que empujó a Barnes a la registradora, un 3-1 que hizo soñar a los mexicanos, a pesar de que en la cuarta baja llegó un jonrón solitario de Naylor que valió para el 3-2.

Pese a una labor dubitativa de José Urquidy (pitcher ganador) en la lomita tricolor, el ataque respondió de gran manera. México dio una cátedra de bateo en el sexto rollo para encaminarse al triunfo. Trejo, Thomas y Barnes se colocaron en las bases. Llegó el turno de Arozarena, quien no falló y con un roletazo doble al jardín izquierdo impulsó a sus tres compañeros. Un 6-2 que causó la algarabía. Joe Meneses no podía quedarse atrás en la fiesta, bateó un sencillo a la pradera central para que Randy llegara al plato. Un 7-2 que culminó con las aspiraciones de Canadá, que nada pudo hacer pese a ocupar en el centro del diamante a Albers, Smith y Bridgen.

En el fatídico séptimo rollo llegó. México amplió la diferencia, de nuevo llenó la casa. Con Trejo, Thomas y Barnes, una vez más Arozarena fue clave, en esta ocasión no conectó, pero por la vía dolorosa, de a caballito, recibió el pasaporte y se generó el 8-2. Luego Verdugo metió un elevado de sacrificio para que anotara Thomas, lo que valió para el 9-2.

Canadá recortó distancias con un solitario de Julien (9-3). En este episodio el bullpen mexicano cumplió, vieron acción Adrián Martínez, quien desde el quinto rollo tomó los controles, Samuel Zazueta, quien recibió el vuelacerca y César Vargas.

Sin conformismos, la novena mexicana amplió la ventaja con el cuadrangular de Rowdy Téllez, un 10-3 para tomar el avión a Miami y jugar los cuartos de final. César Vargas en la octava y Jake Sánchez en la novena terminaron la tarea para completar los 27 outs y un triunfo para jugar por primera ocasión esta instancia de cuartos de final.

Team Mexico punches its ticket to the #WorldBaseballClassic quarterfinals after defeating Team Canada. ?? pic.twitter.com/72xbE1q3Hk — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 15, 2023

– Venezuela termina invicta en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol derrotando a Israel en el loanDepot Park de Miami.

Venezuela 5, Israel 1

El “Team Venezuela” salió a batallar nuevamente y seguir invicta en el Grupo D del Clásico Mundial de Beisbol ante la representación de Israel. La selección venezolana mantiene a afición orgullosa y con mucha alegría al estar en el primer lugar asegurado para los cuartos de finales de la segunda ronda en esta quinta edición.

Gran actuación para el lanzador venezolano Jesús Luzardo con cuatro inning de labor, cuatro hit permitido, un boleto y cinco ponches.

Venezuela comenzó el primer inning sin relajo, demostrando al mundo que no hay porque bajar la intensidad y consigue 3 carreras para irse arriba en el marcador tras un boleto a José Altuve, golpeado a Salvador Pérez, donde Ronald Acuña Jr. tronara un hit al jardín derecho para traer la primera anotación, para luego Eugenio Suárez remolcara a Pérez y Acuña Jr. dejando la pizarra (3-0).

Un duelo de picheo se dio en el segundo y tercer inning donde ambos equipos no consiguen anotaciones manteniendo la pizarra (3-0).

Llega el tercer inning para Venezuela y el de la “Pica” Alcides Escobar después de dos out conecta a la zurda cuadrangular solitario para aumentar el marcador (4-0).

Después de un quinto inning en blanco para ambas selecciones llega el sexto episodio para el venezolano Eugenio Suárez con gran cuadrangular solitario por el jardín central para aumentar la ventaja (5-0).

Eugenio Suárez continues to add on for Team Venezuela. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/RPvRjAmg6e — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 15, 2023

Israel consigue descontar en el séptimo inning tras un sencillo al jardín derecho de Goldfarb para que anotara Mendlinger dejando el marcador hasta el momento de (5-1).

Después de un inning y medio llega el noveno episodio para el lanzador venezolano Hernández cerrar el juego y así Venezuela obtiene su cuarta victoria consecutiva en el Clásico Mundial de Béisbol.

Team Venezuela goes undefeated in pool play! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/Z1ayzVGCgo — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 15, 2023

