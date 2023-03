Fingió ser millonario y amenazó con saltar desde un rascacielos cuando el FBI lo descubrió (Fotos)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un afable estafador de la ciudad de Nueva York que presuntamente una vez se hizo pasar por el descendiente de una rica familia jamaicana amenazó con saltar desde una ventana del piso 20 de un rascacielos de Manhattan el miércoles mientras el FBI intentaba cumplir una orden de allanamiento, dijeron fuentes policiales.

Ian Mitchell, de 35 años, quien según las autoridades inició el plan turbio en 2015, rompió la ventana dentro de un apartamento dentro del edificio de condominios CitySpire de 72 pisos e intentó salir alrededor de las 8:40 am, según las fuentes.

Por New York Post

Traducción libre de lapatilla.com

El video de la escena muestra a Mitchell con las piernas colgando de la ventana mientras la gente se queda afuera mirando y filmando. Se puede escuchar a la policía diciéndoles a los transeúntes que entren al edificio o salgan de la calle.

A última hora de la mañana del miércoles, la Unidad de Servicios de Emergencia de la policía de Nueva York estaba en el lugar e intentaba hablar con el hombre, según las fuentes. No tenía ningún arma conocida en su poder.

La naturaleza de la orden del FBI no se conoció de inmediato. Un portavoz solo confirmaría que “estamos realizando una operación policial de conformidad con una investigación en curso”.

Mitchell se hizo pasar por “Ian Matalon”, un pariente del rico empresario jamaicano Joseph Matalon y afirmó ser banquero de inversiones,, dijeron las autoridades a The Post en 2019.

En 2015, el ladrón supuestamente les dijo a tres víctimas, incluido un veterano de la Fuerza Aérea, que podrían tener una participación en la propiedad de un nuevo bar en el Hotel Hudson en West 58th Street si aportaban 33.000 dólares para una licencia de licor.

Pero Mitchell no tenía conexión con ninguno de los bares del elegante hotel y gastó el dinero en gastos personales, según los fiscales de Manhattan.

El veterano de la Fuerza Aérea, que pidió que The Post no revelara su nombre, entregó 15.000 dólares, la mayor parte de los ahorros de su vida.

El objetivo más lucrativo de Mitchell era el empresario Humberto Romero, de Yellowstone Medical Management Inc., a quien las autoridades dicen que estafó más de 158.000 dólares a partir de 2016.

Mitchell convenció a Romero para dirigir un fondo de cobertura multimillonario llamado INC Capital y le prometió un buen rendimiento si invertía en la empresa falsa y otras empresas.

“Ian discutió muchas veces cuando estábamos juntos que tenía clientes que invirtieron millones”, escribió Romero, de 45 años, en una declaración jurada. “Fue muy persuasivo”.

Cuando Romero trató de sacar su dinero, Mitchell se quedó a oscuras. Una verificación de antecedentes reveló su nombre real y que el fondo de cobertura nunca existió, por lo que Romero llamó a la policía.

Los fiscales del condado de Suffolk informó que Mitchell gastó el efectivo de Romero en préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito, tarifas de gimnasio y alquiler de automóvil.

Su abogado, Todd Spodek, alegó que en ese momento que “el Sr. Mitchell ha asumido la responsabilidad y ha tratado de cumplir con sus compromisos financieros”.

Información adicional de Ben Feuerherd

