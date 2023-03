Hallazgo escalofriante: cadáver en estado esquelético en una guardería abandonada de Cataluña

Posteado en: Actualidad, Sucesos

Los Mossos d’Esquadra han localizado un cadáver en el interior de una guardería abandonada de Figueres (Girona). Según explican el Diari de Girona y la prensa local, estaba en un estado muy avanzado de descomposición, casi esquelético.

Por La Razón

La autopsia ha confirmado que el hombre no tenía indicios de criminalidad. No obstante, la policía autonómica trata de identificar a quién pertenece el cuerpo, ya que no se pudo localizar ningún tipo de documentación en la zona.

Los hechos ocurrieron el viernes pasado, cuando la Guardia Urbana de esa localidad encontró el cuerpo sin vida en una antigua guardería situada cerca del camino de la Muga. Este equipamiento estuvo abierto desde 1969 hasta 2011, cuando pasó a ser un espacio abandonado.

Según ese medio, el cadáver ya se encontraba en estado esquelético, lo que indicaba que hacía tiempo que se encontraba en ese lugar, la antigua guardería Ramon Reig. Se trata de una edificio municipal en muy mal estado por su abandono desde hace años.

Fuentes del Mossos d’Esquadra explicaron que en las investigaciones iniciales no se pudo discernir que hubiera ningún atisbo de criminalidad. En estos momentos no han podido todavía identificar a la persona muerta porque el cuerpo estaba en un avanzado estado de descomposición. Sin embargo se sabe que es un hombre. De la autopsía a finales de la semana pasada se concluyó que no había signos de violencia aunque tenía un traumatismo craneal.