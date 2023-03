La mujer ciega que decía ver más allá: la vida y predicciones de Baba Vanga, “La Nostradamus de los Balcanes”

Posteado en: Internacionales, Titulares

Las más de 1000 profecías de Nostradamus, célebre médico y astrólogo nacido en el 1503 fueron más que conocidas y temidas. No tanto las de Baba Vanga, una mujer ciega que nació en Strumica, República de Macedonia a principios del siglo XX y murió en 1996, a los 85 años, a quien se le atribuyó el don de la videncia y cuyas predicciones aún son consultadas en el mundo entero por sus aciertos. Los vaticinios de la llamada “Nostradamus de los Balcanes” no siempre son precisos y están abiertos a las interpretaciones de sus seguidores. Se suma a esto, todo lo que nunca dijo y se le adjudica. ¿Quién fue Baba Vanga para que en 2023 se siga hablando de ella?

Vangelia Pandeva Dimitrova nació un 31 de enero de 1911. Fue criada con ayuda de unos vecinos, porque su padre fue reclutado en el ejército al estallar la Primera Guerra Mundial y su madre murió joven. Al finalizar la guerra Strumica fue anexada por Serbia y las autoridades arrestaron a su padre, debido a sus actividades pro-búlgaras. Sus bienes fueron confiscados y la familia cayó en la pobreza. La pequeña Vangelia perdió la vista a los 12 años a causa de un tornado, según sus relatos. Un tornado que la levantó por los aires y la habría dejado tirada en un campo, con los ojos llenos arena y polvo.

En cuestión de años dejó de ver en absoluto. Con la pérdida de su visión, su atribuido don como clarividente fue en aumento. Ella decía que el origen de sus visiones se debía a la presencia de unas criaturas invisibles que le informaban acontecimientos sobre personas y sus vidas desde su nacimiento hasta su muerte. Su popularidad creció dentro y fuera de su tierra de origen con las predicciones que realizaba año tras año y comenzó a ser llamada Baba Vanga.

Quienes la vieron crecer dijeron que Vanga era una chica inteligente. Entre sus juegos favoritos estaba presente la curación con hierbas, actividad que finalmente desarrolló a lo largo de su misteriosa vida.

En su adolescencia, en 1925, fue llevada a una escuela para ciegos en la ciudad de Zemun, en el Reino de los serbios, croatas y eslovenos, donde a lo largo de tres años aprendió a leer braille, a tocar el piano, así como tejer y realizar tareas domésticas. Su educación fue bastante básica, en comparación con Nostradamus, que era médico y astrólogo.

El padre de Vangelia que se había vuelto a casar, quedó nuevamente viudo. Por lo que ella tuvo que regresar a su casa para ocuparse del cuidado de sus hermanos menores. Vivían al día, en la pobreza.

Baba Vanga pasó la mayor parte de su vida en Rupite, zona de montañas en Bulgaria, y su supuesto don de clarividencia fue objeto de estudio de muchas personas en todo el mundo. Aún así, cada año, en diarios, revistas, libros, documentales, películas y ahora en las redes sociales continúan publicando qué se espera cada año. Y sus palabras podrán resonar, tal vez, hasta el año 5079, fecha en que predijo el fin de este mundo.

Ante la cantidad de publicaciones con sus premoniciones de las que se sospecha que en gran parte fueron inventadas ya que fueron escritas por quienes la conocieron y no por ella, fue creada una enciclopedia digital, Vanga.ru, dedicada a su vida, que asegura ofrecer contenidos más confiables, que se dieron a partir de las palabras de las personas que la conocieron.

Entre los aciertos más notables que se le adjudican figura el atentado a las Torres Gemelas en 2001, el 11 S. Así lo dijo predijo en 1989: “Dos aves metálicas chocarán contra los hermanos americanos, lobos aullarán desde los arbustos y la sangre de inocentes correrá por los ríos”. Con aves metálicas Vanga hacía referencia a los aviones, con hermanos americanos se refería a las torres y arbustos al presidente de ese entonces, ¨George W. Bush¨ (Arbusto se dice Bush en inglés).

En 1945, dos meses y medio antes del suicido de Hitler, la mujer “vio” su inevitable derrota. Cuenta la enciclopedia que en 1953 también predijo la muerte inminente del dictador soviético, Joseph Stalin y que eso le costó su arresto y encarcelamiento en una prisión búlgara. En 1979 mencionó la desintegración de la Unión Soviética, que efectivamente se disolvió en diciembre de 1991.

Junto con los pronósticos de los asesinatos de los hermanos Kennedy, John Fitzgerald y Robert y más muertes de personalidades, ascenso al poder, catástrofes naturales, accidentes, tragedias y más, también su ojo interior, decía comunicarse con otras civilizaciones extraterrestres. Dijo haber tenido una larga conversación con los habitantes del planeta Vamfim, que se mueve en una órbita inclinada y por eso es difícil de detectar. “Solo una vez en aproximadamente 3600 años, Vamfim se ubica favorablemente en relación con nuestra Tierra”, precisó.

“No puedes ver, pero hay muchos aviones extraños en el cielo en este momento. Veo tres “personas” dentro de cada uno. Escucho las palabras: “¡ Se está preparando un gran evento! “Qué tipo de evento están preparando los extraterrestres, no me explican … (Dicho por Vanga en 1988, vol. 2, p. 177). Y agregó: “Los he estado viendo durante aproximadamente un año. Son transparentes. Parecen el reflejo de una persona en el agua. Su cabello es suave, como plumón de pato, y forma algo así como un halo alrededor de la cabeza. Detrás de la espalda yo veo algo como alas… Trabajan mucho, claro y de forma organizada, dicen que durante siete milenios hubo pocas personas a través de las cuales hacían conexiones directas con la Tierra…” (Dicho por Vanga en 1988, vol. 2, pág. 178). Y el relato continúa: “Uno de ellos me dijo: ‘Levántate y escucha, y te diremos algo sobre el futuro. No tengas miedo de nada, porque hay un vigilante frente a tu puerta. Así que aquí está: el mundo espera muchos cambios, renacerá y se destruirá de nuevo. ¡El equilibrio vendrá cuando empecemos a hablar con la gente!”.

Basta buscar en las redes planeta Bamfim para ver que tras su muerte, hace casi 30 años, la mujer dejó una huella indeleble. Muchos seguidores de sus profecías llevaron el tema a TikTok y no hay que sorprenderse que exista gente que se presente como “habitante de Bamfim” y se discutan teorías como la que dice que los informantes de Baba Vanga eran los mismos que los de Los Simpsons. El ocultismo llega a niveles insospechables en la era de las redes sociales.

Algunas predicciones en base al libro Las Temibles Profecías de Baba Vanga, del chileno Juan Pablo Álvarez y la enciclopedia digital Baba Vanga.

2024: Se establecerá una era de paz y prosperidad en Rusia, que durará exactamente 1000 años.

2028: El hombre creará una nueva fuente de energía. La hambruna irá siendo superada.

2030: Lanzarán una nave tripulada al planeta Venus.

2033: El hielo de los polos se derrite y aumenta el nivel de agua en los océanos.

2050: Los científicos harán grandes descubrimientos en el campo de lo intangible. Las naves espaciales comenzarán a volar a la velocidad de la luz.

2066: Roma será atacada por los musulmanes. Surge el arma de congelamiento.

2076: La sociedad ya no se dividirá en clases.

2084: Recuperación de la madre naturaleza.

2170: Científicos húngaros construyen equipos que serán los primeros en captar señales del espacio exterior de una civilización extraterrestre.

2179: La gente de la Tierra establecerá contactos con hermanos en mente de otros mundos. (¿Se referiría a los habitantes de Bamfim?)

2088: Aparecerá una nueva enfermedad: el envejecimiento en cuestión de segundos.

2100: Un sol artificial iluminará la cara oculta de la Tierra.

2130: Los seres humanos vivirán en las primeras colonias bajo el mar.

2164: Los animales se tornarán semi-humanos.

2167: Surgirá una nueva religión.

2183: Un grupo importante de humano llegará a vivir en el planeta Marte. Una colonia ¿humana? en Marte llegará a ser una potencia nuclear y demandará la independencia respecto a la Tierra.

2221: La humanidad buscará vida extraterrestre en el universo, pero descubrirá algo terrible.

2256: Una nave espacial llegará a la Tierra y traerá consigo nuevas enfermedades.

2302: Muchos secretos del universo serán revelados.

2341: Algo terrible llegará a la Tierra desde el espacio.

2371: Se generará una gran hambruna.

3797: En la Tierra se acabará toda forma de vida no humana, pero la humanidad será capaz de sentar las bases de una nueva vida en otro sistema estelar.

3803: La raza humana encontrará un nuevo planeta cuyo clima afectará el organismo de las personas por lo que desarrollarán mutaciones.

3805: Se desatará una guerra entre planetas por los recursos de cada uno y más de la mitad de sus habitantes morirán.

3854: El desarrollo de la civilización se detendrá y las personas empezarán a vivir en multitudes como bestias.

4304: Para esta fecha se encontrará la panacea para curar todas las enfermedades.

4599: Las personas alcanzarán la inmortalidad.

5076: Aparecerá un universo divisorio.

5079: Llegará el Fin del mundo.

El 11 de agosto de 1996, Vangelia muere en un hospital público de Sofía. De acuerdo a una conocida curandera, la corresponsal de la revista rusa Druzba, Elena Andreeva y otras personas más, ella predijo la fecha de su propia muerte seis años antes.