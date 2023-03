La razón por la que Selena Gómez apareció vestida de novia en las calles de Nueva York (FOTOS)

Posteado en: Entretenimiento, USA

Solo llevamos tres meses del 2023 y ya se ha convertido en el año de la suerte para Selena Gomez. Después de celebrar su éxito como la mujer más seguida de Instagram (con más de 400 millones), recuperar nostálgicas fotos de cuando se subía a los escenarios a cantar, y seguir viendo cómo evoluciona su reconocida marca de belleza, Rare Beauty, la que creció siendo ‘chica Disney’ vuelve a ocupar los titulares. Esta vez no tiene nada que ver con la controvertida polémica entre el tándem de Hailey Bieber (la mujer de su ex novio Justin Bieber) y Kylie Jenner que le rodea, sino por el último look que ha lucido por las calles de Nueva York.

Por ¡Hola!

¡Se ha vestido de novia! Sí, así es. Aunque lleva un par de décadas metiéndose en la piel de diferentes personajes para diferentes tipos de producciones, es la primera vez que la vemos enfundarte en un vestuario tan imponente como este. Un hecho que ha captado la atención, ¡y no nos extraña! Es cierto que en varias ocasiones ha jugado con diseños blancos que hacían claro guiño a la estética nupcial, pero esta semana en la que ha dado comienzo la primavera, nos ha dejado sin palabras luciendo un llamativo y voluptuoso traje que jamás imaginábamos que tuviera un lugar reservado en su armario.

¿Por qué se ha vestido de blanco?

Como si acabara de salir de un castillo encantado, así ha aparecido Selena recorriendo las avenidas de la Gran Manzana enfundada en un look digno de una princesa de cuento que hasta ahora creíamos que no encajaba nada con ella. Aunque eso sí, lo ha combinado con un par de botas blancas de Doctor Martens. Pero sorprendentemente, es una combinación.. ¡que le queda muy bien! Aunque he aquí la gran cuestión ¿por qué se ha vestido de novia en pleno revuelo con la mujer de su ex novio que tantos titulares ha encabezado? Aunque nos encantaría confirmar que ha habido una boda secreta y totalmente inesperada con la persona que ocupa su corazón, la realidad es otra muy diferente.

Como bien hemos podido ver en las imágenes captadas por los paparazzi, se trata de una de las escenas que veremos en la próxima temporada de Solo Asesinatos en el Edificio, la exitosa serie de Disney + con la que ha vuelto a recuperar su poderoso prestigio como actriz. Junto a sus compañeros de reparto, Martin Short y Steve Martin, ha protagonizado este momentazo que aterriza en la mejor etapa de la de Texas, confirmando que a pesar de todas las indirectas y el odio que puede recibir por parte de Bieber y su séquito, ella sigue siendo toda una reina.

Lea más en ¡Hola!