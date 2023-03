¿ChatGPT también para buscar empleo?

Posteado en: Tecnología, Titulares

La Inteligencia Artificial es mucho más que un chat, así que a futuro podemos esperar muchas sorpresas adicionales, algunas espectacularmente agradables y otras terriblemente problemáticas. En todo caso, ChatGPT ha sido y será un disruptor en prácticamente todos los sectores de la economía.

Especial de Laszlo Beke

Cómo una muestra de su versatilidad, le dedicaremos este artículo a algunas de las posibilidades que presenta ChatGPT en la búsqueda de un empleo. Allí veremos como ChatGPT, y otras herramientas similares, pueden ir mucho más allá apoyando una solicitud de empleo, proveyendo asistencia en cada etapa de la búsqueda de trabajo y como guía profesional en la carrera de la persona. Es importante recordar que ChatGPT en este momento está liberado solo para ciertos países, y que se maneja en el idioma inglés, aún cuando también responde al español.

Cómo todos los lenguajes, la calidad de lo producido por ChatGPT es altamente dependiente de las preguntas realizadas. Aquellos que buscan trabajo tenderán a recibir mejores resultados con preguntas concretas y específicas. ChatGPT exige responsabilidad y percepción. El responsable de una representación verdadera de sus habilidades y experiencia es quién busca trabajo, y no es ChatGPT. Para lograr mejores resultados es conveniente incluir información sobre el contexto, como el campo de trabajo o la preferencia geográfica. También es importante ser lo más específico posible cuando se desea que ChatGPT provea una lista de empresas potenciales o de portales de empleo. Finalmente, es necesario experimentar con diferentes redacciones de las preguntas, por cuanto ellas llevarán a resultados distintos y eventualmente se obtendrá el resultado preferido. También se debe aprovechar la opción de profundizar en los aspectos detallados que se consideren convenientes en función de las respuestas obtenidas.

ChatGPT puede ayudar a aquellos que buscan trabajo a mejorar sus habilidades de búsqueda-de-empleo y también puede proveerles guía a través del proceso de contratación. A continuación se identifican cuatro aspectos en los cuales ChatGPT puede apoyar al candidato, con ejemplos de preguntas realizadas y de las respuestas obtenidas a través de ChatGPT: planificación de carrera, búsqueda de empleo, consultoría para la elaboración del Curriculum-Vitae y la preparación parta entrevistas.

Planificación de Carrera

Frecuentemente la parte más compleja en la búsqueda de un empleo es saber como comenzar. ChatGPT puede apoyar a los candidatos a través de la fase de planificación y ayudar a realizar la investigación respondiendo a preguntas básicas y comunes para conocer el status del mercado de trabajo y por ende permitir una mejor focalización en la búsqueda. ChatGPT se puede aprovechar en el descubrimiento, conociendo cuáles sectores de la economía están creciendo o en recesión, cuáles competencias son requeridas en ciertos sectores o cuáles son los empleos mejor remunerados. Al utilizar ChatGPT en la fase de planificación del proceso, los candidatos pueden determinar donde deberían dedicar su tiempo, de manera que se pueda reducir la duración de la etapa de búsqueda.

Un ejemplo, sería una primera pregunta como la siguiente: “Soy estudiante de primer año de universidad y estoy pensando en el campo del cuidado de la salud. ¿Cuáles son los roles más demandados actualmente?. La respuesta obtenida en este caso fue:

Enfermera diplomada: Ellas son responsables de proveer cuidado al paciente y de coordinar con los médicos y los profesionales de la salud. Están en alta demanda en todo el país debido al envejecimiento de la población y la creciente necesidad de servicios de salud.

Asistente médico – Ellos trabajan bajo la supervisión de médicos y proveen un abanico muy amplio de servicios médicos, incluyendo el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, la prescripción de medicamentos y la realización de exámenes físicos. También están en alta demanda debido al envejecimiento de la población y la escasez de médicos de cuidado primario.

Administrador de servicios medicos y de salud: Ellos son responsables de administrar las instalaciones de cuidado de salud, las clínicas y los ancianatos. Estos profesionales son requeridos para supervisar las operaciones diarias de las organizaciones de cuidado de la salud y para asegurar que ello ocurra en forma eficiente.

Terapista físico: Los terapistas físicos trabajan con los pacientes para ayudarlos a recuperarse de lesiones y enfermedades, así como para manejar condiciones crónicas. Hay una necesidad creciente de terapistas físicos en la medida que la población envejece y aumenta la demanda por los servicios de rehabilitación.

Terapista ocupacional: Los terapistas ocupacionales trabajan con los pacientes para ayudarlos a desarrollar o recuperar las habilidades necesarias para la vida cotidiana y para trabajar. Existe una alta demanda para terapistas ocupacionales en diferentes ambientes, incluyendo hospitales, escuelas y centros de rehabilitación.

La respuesta es bastante completa, sin embargo después se pueden hacer preguntas adicionales para profundizar en aquellos aspectos que la persona considere convenientes o necesarios.

Búsqueda de empleo

Después que ChatGPT apoya a los candidatos en la focalización de su búsqueda, puede también ayudar a ubicar posiciones y empleadores potenciales. El chatbot puede identificar los principales empleadores basados en la geografía y los mejores buscadores de trabajo para ampliar la búsqueda e identificar posiciones abiertas. Esta tecnología puede apoyar a los candidatos a navegar a través del proceso de búsqueda de empleo, sirviendo como un recurso para responder preguntas y dudas comunes que aparecen en la búsqueda y para identificar cuáles son las habilidades requeridas para los roles. Por cuanto los títulos o denominaciones de las posiciones pueden variar entre los diferentes sectores e incluso entre empresas, el Chatbot puede apoyar en la creación de un listado de títulos o denominaciones de los cargos comunes para sectores y/o para niveles.

Un ejemplo, sería una pregunta como la siguiente: “¿Estoy buscando un trabajo en enfermería, me podría recomendar una página web o un portal de empleo?”. La respuesta obtenida en este caso fue: Indeed, Nurse.com, NursingJobs.com, Health eCareers y American Nurses Association Career Center. Buscando detalles adicionales, se preguntó: ¿Cuáles son las empresas más grandes que emplean enfermeras en Michigan?. La respuesta fue: Beaumont Health, Henry Ford Health System, Spectrum Health, McLaren Health Care y University of Michigan Health System. En cada respuesta hay detalles adicionales, los cuales apuntando a la brevedad han sido obviados acá.

Consultoría para la elaboración del Curriculum Vitae

ChatGPT debería ser usado para reforzar el contenido y la presentación del curriculum vitae y no para ser aprovechado con el fin de producirlo directamente. En caso que se trate de generar un Curriculum Vitae directamente se obtendría una versión genérica, la cual probablemente no sería atractiva y requeriría personalización. ChatGPT puede servir como un consultor para la elaboración del curriculum vitae, proveyendo recomendaciones para la identificación de las principales habilidades a ser incluidas, así como para presentar descripciones de roles y en la edición general del curriculum vitae.

Un ejemplo, sería una pregunta para sugerir una manera más efectiva de comunicar la siguiente frase en un curricuum vitae: “Hice la arquitectura y la implementación de un sistema automatizado utilizando data en tiempo real de Internet-de-las-cosas proveniente de un dispositivo y el cual predecía el clima y la demanda de clientes para disminuir los costos de entrega de productos en 17%”. La respuesta obtenida en este caso fue: “Una forma de comunicar con el Curriculum Vitae esta frase es usando “bullets” en una forma más efectiva, con focalización en las habilidades y tecnologías que fueron utilizadas para lograr resultados. Este es un ejemplo de como se podría comunicar esto”:

– Diseñé e implementé un sistema automatizado de entrega optimizado.

– Utilicé habilidades en data análisis, en arquitectura de sistema y en optimización de procesos.

– Dirigí equipos interdisciplinarios de desarrolladores, análisis de data y personal de operaciones.

– Conduje pruebas y validaciones exhaustivas.

– Creé reportes detallados y tableros para rastrear los sistemas de comunicaciones.

– Usar un formato de “bullets” para destacar las habilidades y las tecnologías específicas utilizadas, así como los resultados alcanzados, permite demostrar la experiencia y el valor para los empleadores potenciales. También es importante utilizar verbos de acción y los resultados cuantitativos para resaltar en el Curriculum Vitae y la posibilidad de demostrar los logros alcanzados,

Preparación para entrevistas

Chap GPT es conocido por su capacidad de apoyo en el tema de escritura, sin embargo también puede apoyar la etapa de entrevistas. ChatGPT puede proveer asesoría para las entrevistas, pero incluso se pueden realizar entrevistas simuladas a través de la plataforma. La tecnología puede actuar como el entrevistador, haciendo las preguntas típicas y también puede proveer retroalimentación con respecto a las respuestas del candidato. Esto permite la identificación de fortalezas y debilidades específicas. La retroalimentación personalizada y en tiempo real ayuda a los candidatos a mejorar sus habilidades para las entrevistas y así estar mejor preparados para ellas en la vida real.

La realidad es que no todos tienen acceso a servicios para su carrera profesional y para tener apoyo a través del proceso de búsqueda de un trabajo. ChapGPT puede cumplir ese rol, actuando como un recurso para que todos puedan navegar el proceso. Siempre hay preocupaciones por el asunto del plagio y ChatGPT, pero cuando la tecnología es utilizada correctamente – con el objetivo de proveer sugerencias y recomendaciones – definitivamente ayuda al proceso de contratación de personal para aquellos que buscan trabajo y como proveedor más equitativo para los que prestan servicios para la carrera profesional. Por ello es preferible pensar en ChatGPT como un coach que como un elemento que compite con el ser humano.

A continuación, tenemos un ejemplo de como podría comunicarse en una manera más efectiva en una entrevista, una respuesta a la misma frase utilizada en la sección anterior: “Hice la arquitectura y la implementación de un sistema automatizado utilizando data en tiempo real de Internet-de-las-cosas proveniente de un dispositivo y el cual predecía el clima y la demanda de clientes para disminuir los costos de entrega de productos en 17%” la siguiente frase. La respuesta en este caso es: “Dirigí un proyecto para crear un sistema automatizado que utilizaba data de un dispositivo de Internet-de-las-Cosas en tiempo real, así como la proyección de la demanda de los clientes, para optimizar un proceso de entrega de productos. Apalancándonos en este sistema se pudo reducir costos de entrega en un 17%. Específicamente, pudimos mejorar nuestros procesos de ruteo y de programación, lo cual resultó en entregas más eficientes y en reducción de costos de combustible. Adicionalmente, al incorporar proyecciones de demanda de los clientes y del estado del tiempo se pudo anticipar mejor posibles atrasos o temas asociados con la entrega, mejorando la satisfacción de los clientes y reduciendo los tiempos de entrega”. Al segmentar el proyecto en componentes y resaltar el impacto específico y los resultados del trabajo personal, se puede transmitir mejor el valor que la persona aportó al proyecto y demostrar experticia en la utilización de la data y la tecnología para obtener resultados.

Se hace referencia a This is how ChatGPT can level up your job search. También aparece en mi Portal https://tinyurl.com/bdd9ctbx. La imagen es cortesía de DALL-E.