Bruno Fernandes contradijo la versión de Cristiano Ronaldo sobre el ambiente en Portugal

Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes son dos de los máximos referentes de la selección de Portugal. Ambos también fueron compañeros en el Manchester United, tienen una fuerte personalidad y ya tuvieron algún encontronazo por la salida del delantero del equipo inglés. Ahora otra polémica se desató debido a las últimas declaraciones del atacante sobre el cambio de entrenador del equipo lusitano, al punto de ser desmentido por el volante.

Por Infobae

En la previa a esta doble fecha FIFA en la que Portugal logró dos triunfos con sendas goleadas, 4-0 ante Liechtenstein y 6-0 frente a Luxemburgo, en la rueda de prensa CR7 se refirió al ex director técnico, el local Fernando Santos y la llegada del español Roberto Martínez (ex DT de Bélgica), e indicó que “También era bueno (el ambiente con Santos), pero esto es un soplo de aire fresco. No es ni mejor ni peor, es como todo en la vida. Ha sido un buen cambio. Si preguntas a los jugadores, todos dirán lo mismo: es una energía diferente”.

Sin embargo, luego del segundo encuentro Fernandes salió al cruce con su compañero y por la cadena portuguesa RTP3 esgrimió que “no, es solo un nuevo entrenador con nuevas ideas. No hay nada de aire fresco. Es solo un período de transición. El ambiente en la selección siempre ha sido bueno. Hay nuevas dinámicas, un nuevo entrenador y tenemos que asimilar sus ideas”.

Sus testimonios fueron tomados por varios medios y se volvieron virales. Pero Fernandes quiso poner paños fríos y en el Instagram del diario deportivo Récord indicó que no había que generar polémicas. “Mi gente, no quieran crear problemas donde no los hay. Hagan su trabajo seriamente, no quieran descontextualizar lo que dije y escribir a su gusto solo para obtener clics en su sitio. Todos sabemos que el periodismo portugués está podrido cuando se trata de clubes, pero al menos en la selección tratan de ir por el mismo camino al igual que nosotros en el campo, juntos con mucha alegría y seriedad. Les dejo este comentario para darles aún más atención de la que querían, pero para que hagan mejor su trabajo”.

Esa posteo también se viralizó al igual que el del festejo del segundo gol de CR7 ante Liechtenstein, lo que muestra que el clima tenso entre ambos no se alivianó.. En las imágenes se puede ver que luego del abrazo que el artillero de 38 años recibe de su compañero, Fernandes algo le dice y el hombre del Al Nassr lo abraza a Fernandes y balbucea algo en su oído. El jugador del Man U no devolvió el afecto con igual intensidad. Esto fue antes que las últimas declaraciones del volante.

