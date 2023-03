EN FOTOS: así lucen actualmente los actores de Sabrina, la Bruja Adolescente

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

¿Sabrina, la bruja adolescente fue tu serie favorita de la infancia? Cómo olvidar la historia de la joven que descubre que tiene poderes mágicos y aprende a usarlos, a la vez que va a la preparatoria, se enamora de Harvey Kinkle y enfrenta a su archirrival la popular porrista Libby Chessler. Han pasado 27 años desde que se estrenó la serie que protagonizó Melissa Joan Hart y todo el elenco está irreconocible. ¿Quieres ver cómo lucen en la actualidad en este 2023? ¡Miralas fotos!

Por Heraldo USA

Basada en el cómic homónimo de Archie Comics, Sabrina, la bruja adolescente fue llevada a la pantalla chica el 27 de septiembre de 1996, que fue la fecha en la que se estrenó su primer capítulo; con 7 temporadas y 163 episodios, llegó a su fin el 24 de abril de 2003 y desde entonces se volvió una serie de culto, la favorita de muchos y la que varios recuerdan por la nostalgia que la provocan los años 90.

En la actualidad, el elenco se ha dedicado a diversas actividades: algunos siguieron el camino de la televisión y el entretenimiento, mientras que otros prefirieron llevar una vida privada, alejada de las cámaras y de los reflectores. Lo bueno de todo esto es que no sucedió lo que pasa en otras series, que el elenco termina peleado, al contrario, ellos tienen una muy buena relación y siguen siendo amigos.

Cuando la serie comenzó, la mayoría de los protagonistas tenían alrededor de 20 años; ahora, en 2023, muchos de ellos son padres y hasta abuelos. Indudablemente, los años pasaron y así es como lucen en la actualidad.

“Harvey Kinkle” interpretado por Nate Richert

El joven que conquistó el corazón de Sabrina y de muchas chicas de la época ahora tiene 44 años y es padre de 2 hijos; después de que terminó la serie, hizo algunos programas de televisión, para después dedicarse a la música.

“Valerie Birkhead” interpretada por Lindsay Sloane

La mejor amiga de Sabrina, Valerie, interpretada por Lindsay Sloane, quien siguió su camino en la pantalla chica y el cine; hizo películas como “Bring It On” (2000), “She’s Out of My League” (2010), “The Other Guys” (2010) y “Horrible Bosses” (2011).

“Sabrina Spellman” interpretada por Melissa Joan Hart

La actriz Melissa Joan Hart alcanzó la fama cuando tenía 20 años al interpretar a Sabrina Spellman, Ahora tiene 46 años y sigue vigente en el mundo del entretenimiento pues presta su voz para varias películas.

“La tía Hilda” interpretada por Caroline Rhea

A sus 58 años, la actriz originaria de Montreal, Canadá es comediante, guionista, directora y productora; seguramente, después de Sabrina, la bruja Adolescente, la escuchaste en “Phineas y Ferb”, la serie de Disney, para la que prestó su voz al personaje de Linda Flynn Fletcher.

“La tía Zelda” interpretada por Beth Broderick

La tía Zelda se quedó en la memoria de muchos por ser la estricta y amorosa, al contrario de Hilda, que era más irreverente. Beth Broderick tiene 64 años y ha trabajado en las series “Walker” (2021) y “Shrill” (2021).

“Libby Chessler” interpretada por Jenna Leigh Green

La “mala” en Sabrina, la bruja adolescente; Libby era una popular porrista que le hacía la vida imposible a Sabrina, al grado de también querer quitarle a su novio, Harvey Kinkle. En la actualidad, Jenna Leigh Green tiene 47 años y ha participado en las series “NCIS: Hawai’i” (2021), “Magnum P.I.” (2022) y “Blue Bloods” (2022).