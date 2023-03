Caso Olivia Pratt-Korbel en Reino Unido: conmoción por una niña que fue baleada en su casa por una lucha de bandas

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un despiadado traficante de drogas de Liverpool se quedó llorando en el banquillo de los acusados ??después que fue declarado culpable de matar a tiros a Olivia Pratt-Korbel

La madre de la niña de nueve años, Cheryl Korbel, sostuvo en alto un peluche rosado hecho en memoria de su hija frente al Tribunal de la Corona de Manchester después de haber llorado lágrimas de alivio cuando Thomas Cashman, de 34 años, fue condenado por asesinato.

Por Daily Mail

Traducción libre de lapatilla.com

Korbel, de 46 años, que recibió un disparo en la mano con la bala que mató a su querida hija, comentó que estaba “extasiada” de que Olivia hubiera obtenido justicia.

Cashman, de 34 años, inclinó la cabeza y lloró cuando fue condenado por el asesinato de la colegiala, lo que horrorizó a Gran Bretaña y arrojó luz sobre las bandas del crimen organizado que arruinan la vida de las familias comunes en Liverpool. Se enfrenta a cadena perpetua y será sentenciado el lunes.

El criminal también fue declarado culpable del intento de asesinato del objetivo previsto del tiroteo Joseph Nee, de 36 años, así como de herir con la intención de causar daños corporales graves a la madre de Olivia. También fue condenado por dos cargos de posesión de un arma de fuego con la intención de poner en peligro la vida.

Hubo lágrimas de alivio de los familiares de Olivia cuando el jurado emitió sus veredictos unánimes. Su madre, Cheryl, agarró el peluche rosa mientras su hija sobreviviente, Chloe, sollozaba. Los policías que los rodeaban también se vieron abrumados.

Un video de circuito cerrado de televisión reveló el momento en que Cashman llevó a cabo el tiroteo y la policía publicó imágenes de la cámara corporal de su arresto semanas después. El asesino fue inmovilizado en el suelo por agentes armados, pero protestó por su inocencia y dijo: “Algún idiota me ha cosido”.

Un jurado del Tribunal de la Corona de Manchester declaró por unanimidad a Cashman culpable del asesinato de Olivia. En medio de escenas caóticas, se secó las lágrimas en el banquillo y se volvió hacia sus seguidores en la galería pública, sacudiendo la cabeza.

Su familia, incluida su hermana, salió de la sala del tribunal gritando, maldiciendo y protestando por su inocencia, gritando: “Apelaremos“. También gritaron a la policía, alegando que tenían al hombre equivocado.

Un portavoz del primer ministro, declaró que “los pensamientos del primer ministro permanecen con la familia y los amigos de Olivia durante lo que debe ser un momento increíblemente difícil”.

Imágenes aterradoras publicadas muestran al gángster de 34 años persiguiendo a su víctima Joseph Nee por la calle de Olivia en Dovecot, Liverpool. Pero justo antes de las 10 pm, mientras se elevaba sobre Nee para rogar, su pistola estilo Glock no funcionó correctamente. Esto desencadenó una desastrosa cadena de eventos que vio a Nee huir, perseguida por Cashman, quien estaba armado con dos pistolas.

En su intento de matarlo “a toda costa”, los eventos salieron “terriblemente mal” cuando la madre de Olivia, Cheryl Korbel, abrió la puerta de su casa después de escuchar golpes.. Cuando Nee, de 36 años, trató de entrar a la fuerza en la casa, Cashman abrió fuego que hirió a la señora Korbel, de 46 años, en la mano. La bala la atravesó y golpeó a Olivia en el pecho justo cuando bajaba corriendo las escaleras y decía: “Mamá, tengo miedo”. La policía armada llevó a la joven al hospital, pero fue declarada muerta poco tiempo después.

Cashman había tratado de engañar al jurado en el Tribunal de la Corona de Manchester durante el largo juicio, mintiendo que había estado en otro lugar fumando un porro y contando dinero cuando ocurrió el asesinato. Pero el jurado tardó unas horas en encontrar a Cashman culpable de todos los cargos.

Cuando se le mostró un clip de CCTV de un pistolero vestido de negro disparando a Nee en la noche del 22 de agosto del año pasado, mintió: “No soy yo”.

This is the moment Thomas Cashman tried to murder Joseph Nee in Knotty Ash before being caught on CCTV running away after murdering Olivia Pratt-Korbel #CapitalReports pic.twitter.com/GqGEjHmqBN

Fue la pura valentía del testigo estrella de la acusación, cuya identidad nunca se puede revelar, que tenía una relación con él, lo que fue clave para condenarlo. Ella reveló que había venido a su casa después del tiroteo donde lo escuchó decir que había “hecho a Joey”.

La mujer relató se había mudado de Liverpool pero que todavía estaba “aterrorizada” de declarar contra Cashman, pero que decidió hacerlo porque había muerto una niña.

Newly-released footage shows the moment Olivia Pratt-Korbel's killer, drug dealer Thomas Cashman, is arrested by armed police as he can be heard shouting "you're stitching me up".

Cashman, 34, can be heard shouting "what have I done? what have I done? pic.twitter.com/6BxXuGEuYL

— London & UK Street News (@CrimeLdn) March 30, 2023