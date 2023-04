Difunden VIDEOS de una stripper haciendo un baile privado durante partido de la NBA

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El parejo encuentro entre Chicago Bulls y Los Angeles Lakers, en plena pelea para la clasificación a los playoffs de la NBA y que se saldó con victoria 121-110 en favor del equipo de LeBron James, tuvo un episodio bastante alejado de los tabloncillos que hizo explotar la polémica al máximo.

Por El Diario NY

Un video viral expuesto en redes sociales mostró a una stripper haciendo un baile privado en uno de los palcos del United Center, cancha de Chicago Bulls, sin importar las consecuencias del acto que explícitamente está prohibido por la NBA.

Según las normas de la liga, cualquier relación con acto sexual o con connotación similar será motivo de investigación.

Lo más llamativo es que el usuario que alquiló la suite realizó una fiesta sin el consentimiento de la directiva de los Bulls o permiso de la liga y actualmente se desconocen como las mujeres que participaron en el acto llegaron hasta el lugar.

Aunque LeBron James aportó 25 puntos y Anthony Davis 38 unidades, los titulares se los llevó el joven que ahora será investigado por la liga y por las autoridades locales por exhibicionismo público entre otros cargos.

Chicago Man is now Under Investigation For Bringing Strippers To his Suite At Chicago Bulls Game ???????? pic.twitter.com/IxGxZLMtRl

— Hawk (@raphousereloded) March 31, 2023