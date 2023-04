IMPACTANTES IMÁGENES de la erupción del volcán Shiveluch en Rusia: la lluvia de cenizas más fuerte en 60 años

Click to share on Google News (Opens in new window)

La erupción del volcán Shivéluch, uno de los mas grandes de la península de Kamchatka, en el Lejano Oriente ruso, cubrió hoy con cenizas varias localidades aledañas con precipitaciones récord en 60 años, según el vulcanólogo ruso Alexéi Ózerov.

“La anterior precipitación de cenizas de tal magnitud en Kliuchi -la localidad más cercana a Shivéluch- tuvo lugar en 1964”, declaró Ózerov, director el Instituto de Vulcanología y Sismología del departamento del Lejano Oriente Medio de la Academia de Ciencias de Rusia, en la página web de la institución.

Según el científico, “en estos momentos la capa de ceniza alcanza alrededor de 8,5 centímetros, y la lluvia de cenizas continúa”.

The strongest ashfall in 60 years occurred in #Kamchatka due to the eruption of the Shiveluch volcano.

The thickness of the layer of volcanic ash in four hours reached 8.5 cm. pic.twitter.com/n4FgDS7V4B

— NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2023