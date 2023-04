La transformación de Robbie Williams que impresionó en redes sociales

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El cantante ha externado en varias ocasiones que lidiar con su imagen física es difícil para él.

A lo largo de los años, Robbie Williams ha dado a conocer que una de sus luchas más grandes ha sido con su propio cuerpo. Por lo que unas imágenes recientes que surgieron en las redes sociales de su esposa, Ayda Field, sorprendieron a los fans del cantante.

Y es que, en una entrevista de 2022 que el intérprete de éxitos como She’s the one, Angels, Candy o Feel dio para The Sun, contó que durante años se peleó con su cuerpo.

“He bajado de peso pero es una lucha constante. Dentro de mí hay una persona gigante. Todo mi ser y todo mi cuerpo quiere que vaya en la dirección opuesta y sea obeso mórbido”, dijo en aquel entonces.

Asimismo, Williams puntualizó en esa ocasión que uno de los motivos por los cuales bajó drásticamente de peso fue por cuestiones laborales.

“Por el momento estoy comiendo menos. Es un trabajo constante y no es una forma natural de ser. Para mí lo normal es tener el doble de esta talla.Gracias a Dios por la vanidad, y gracias a Dios por mi trabajo, porque si no hiciera lo que hago para ganarme la vida, me aterra pensar cómo me vería y en qué me convertiría”, mencionó.

Cómo luce Robbie Williams en la actualidad

Fue Ayda Field, quien desde su cuenta de Instagram compartió un breve video en donde Robbie Williams se mostró sin playera y generó todo tipo de reacciones debido a su transformación corporal.

En el video se puede observar al famoso con unos lentes oscuros, una gorra roja y el torso descubierto, mientras juega con su hijo.

“Tiene los ojos de Robbie Williams”, se lee en la descripción.

El post rápidamente alcanzó más de 15 mil me gusta y miles de fans comenzaron a opinar sobre la apariencia del cantante.

“Se ve muy delgado!! Debe haber sido todo ese baile la semana pasada en Barcelona, creo que perdí 4 kilos bailando entre la multitud, increíble espectáculo”. “Demasiado delgado”. “Qué flaco estás”. “Está delgadísimo, no lo reconozco”, son algunas de las menciones.

Sin embargo, otros seguidores de Robbie se molestaron por todos los señalamientos al cuerpo del famoso y puntualizaron que no era correcto hablar del físico ajeno.

“Cómo está bien decirle a alguien que está demasiado delgado. Estarías aquí escribiendo guau Robbie, estás demasiado gordo, no lo harías. Robbie parece que ha estado entrenando y trabajando duro para conseguir un cuerpo realmente en forma. Cuerpo sano mente sana”, comentó uno, mientras otro agregó:

“Estoy disgustado por todos los comentarios que dicen que es ‘demasiado delgado’. ¿Por qué te afecta eso? ¡Mientras esté sano, no importa como se ve!”.

Cabe señalar que durante la antigua plática que el artista tuvo con The Sun recordó que en el pasado ha tenido adicción a la azúcar, el alcohol y las drogas.

“Para mí es sobrepeso y lleno de vergüenza, y luego haces algo extremo para llegar al peso con el que estás feliz. Pero luego obtienes calorías en tu cuerpo para sostener lo que tiene que hacer y luego te fatigas. Tengo una naturaleza adictiva que encuentra un resquicio en el azúcar”, puntualizó y añadió:

“Nunca he sido capaz de mantener una adherencia perfecta a la abstinencia de azúcar y harina refinada y todo eso. No hay equilibrio, la moderación no existe. No tengo la capacidad de hacer que eso suceda. Es gordo o delgado (…) si hubiera unas Olimpiadas para el odio a uno mismo, representaría a mi país”.

A pesar de estas complicadas declaraciones, Robbie también ha dejado entrever que su familia y pareja le han ayudado en el proceso de aceptarse a sí mismo.