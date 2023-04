El milagro del niño “fantasma” que estuvo 13 años paralizado y volvió a vivir

Posteado en: Internacionales, Titulares

Martin Pistorius ha quedado en la historia de la medicina por lograr recuperarse de un coma que lo tuvo paralizado durante más de trece años. Sin embargo, logró salir de su estado y forjar una familia con la que hoy vive feliz, compartiendo su historia de superación a través de Instagram.

Por El Tiempo

Su difícil proceso empezó cuando apenas tenía 12 años. En aquel entonces, llegó a su hogar con un fuerte dolor de garganta que le provocó ir de urgencias al hospital. Le diagnosticaron gripe y le dieron el tratamiento habitual. No obstante, su condición empeoró con el paso de los días y tuvo que ser hospitalizado.

“Di positivo por meningitis criptocócica y tuberculosis cerebral y me trataron por ambas (…). Mi cuerpo se debilitó y perdí la capacidad de hablar y controlar mis movimientos”, expresó Pistorius al portal ‘ADbiblie’

Al paso de pocos días estaba postrado en una cama en estado vegetativo, sin poder realizar absolutamente ningún movimiento, aunque su capacidad cognitiva seguía funcionando perfectamente.

“Mi cuerpo se debilitó y perdí la capacidad de hablar y controlar mis movimientos. Para mí, ese sentimiento de completa y absoluta impotencia es probablemente el peor sentimiento que he experimentado, y espero no tener que volver a experimentarlo nunca más. Es como si no existieras, cada cosa en tu vida es decidida por alguien”, expresó con notable sentimentalismo.

“Todo, desde la ropa que usas, hasta lo que comes y bebes, incluso si comes o bebes, hasta dónde estarás mañana o la próxima semana, y no hay nada que puedas hacer al respecto”, agregó.

Así mantuvo la cordura

Para mantenerse cuerdo en ese mar de impotencia, imaginaba mundos sobrenaturales en su cabeza, aunque nadie pudiera escuchar las maravillosas historias que tenía por contar.

“Me imaginaba todo tipo de cosas, como ser muy pequeño y subirme a una nave espacial y volar lejos, o que mi silla de ruedas se transformaría mágicamente en un vehículo volador”.

“A veces observaba cómo se movían las cosas, ya fuera cómo se movía la luz del sol a lo largo del día. O veía insectos de algún tipo que se escabullían, pero, en realidad, vivía en mi mente hasta el punto en que a veces no me daba cuenta del mundo que me rodeaba”, añadió.

Diez años después del primer episodio, en 2001, una de las enfermeras que trataba al joven les recomendó a sus padres a llevarlo al Centro de Comunicación Aumentativa y Alternativa de la Universidad de Pretoria, pues a pesar de que estaba vivo, duraron una década sin saber que en realidad Pistorius estaba consciente.

