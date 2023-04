El extraño caso de la familia de Míchigan donde ha nacido la primera niña tras 138 años de solo varones

Click to share on Google News (Opens in new window)

Una familia de Michigan, Estados Unidos, celebró de forma especial el nacimiento de una bebé el pasado 17 de marzo: se trata de Audrey, hija de Carolyn y Andrew Clark, la primera hija del lado de la familia paterna desde 1885.

Por La Vanguardia

En otras palabras, el padre, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, así como, el padre y el abuelo del tatarabuelo de Andrew, solo tuvieron hijos varones.

Carolyn comentó a Good Morning America que, al inicio de su noviazgo con Andrew, hace más de 10 años, no se creía su historia familiar. “Le pedí a sus padres que confirmaran esa información y dijeron: ‘Oh, sí, no, no hemos tenido una chica en nuestra línea directa’. Ha tenido tíos y primos que han tenido niñas, pero en su linaje no ha habido una niña”, mencionó Carolyn.

Kelli Burroughs, directora del departamento de obstetricia y ginecología del Hospital Memorial Hermann Sugar Land de Texas, comentó a Insider que la historia era “increíble”. “Simplemente nos lleva a hacer más preguntas”, dijo.

Burroughs afirma que no hay forma natural de controlar si un feto es de género masculino o femenino, dado que la probabilidad de que un hombre produzca espermatozoides con cromosomas X o Y es del 50%.

During a recent gender reveal party, Carolyn and Andrew Clark were excited to learn they would be having a baby girl – the first in Andrew’s family in 138 years. pic.twitter.com/R6DkNRmo0q

— Inside Edition (@InsideEdition) April 8, 2023