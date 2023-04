La mayor operación de Interpol por armas ilícitas en Latinoamérica deja más de 14 mil arrestos

Click to share on Google News (Opens in new window)

La mayor operación coordinada por Interpol contra las armas de fuego ilícitas en la región latinoamericana dejó recientemente 14.260 arrestos en una quincena de países, que incluyen, entre otros, a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Panamá y México, informó este martes la agencia.

El dispositivo, denominado Operación Trigger IX, se desarrolló entre el 12 de marzo y el 2 de abril pasados y llevó también a la incautación de 8.263 armas ilícitas y de algo más de 300.000 municiones.

La lista completa de países participantes en esta operación se compone de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Whether used as currency or to protect key trafficking routes, illicit firearms are at the heart of organized crime.

During Operation Trigger IX, officers identified links to corruption, fraud, drug & human trafficking, environmental crime & terrorist activities.#FundedbyEU pic.twitter.com/8V3bz70KuH

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) April 18, 2023