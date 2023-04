Un juego de lamer crema entre estudiantes y profesores causa revuelo en Estados Unidos (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un juego en el que los participantes lamían crema de malvavisco en un vidrio, y que estaba organizado por la escuela de secundaria Desert Hills de la ciudad de Kennewick, en Washington, EE.UU., ha causado una gran polémica entre estudiantes y padres de familia en redes sociales debido al carácter “sexual” de la actividad, recogen medios locales.

Por: RT

Según los medios, la actividad consistía en una competición entre los estudiantes y los profesores, cuyo objetivo era lamer crema de malvavisco en ambos lados de un vidrio ubicado en el medio del gimnasio del centro educativo. Se señala que esto fue realizado con el fin de recaudar fondos.

“It’s so gross!” Somehow, Desert Hills Middle School in Kennewick, Washington thought it was appropriate to stage a licking game between schoolteachers and students. Parents are outraged. pic.twitter.com/tYqS1zGS2N

— Mike Sington (@MikeSington) April 20, 2023