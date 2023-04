El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 22 de abril de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

No sufras de más, es más, no sufras nada. Te haces películas mentales que aunque de alguna manera en algo tienen que ver con la realidad, al sobredimensionarla se convierten en una pesadilla peor. En lugar de enfocarte en lo malo, hazlo en lo bueno y en lugar de preocuparte, ocúpate.

Tauro

Todo lo que hagas ahora será el puente que permitirá que otros puedan pasar al siguiente nivel. Tienes la capacidad y posibilidad de ayudar a quienes amas, pero te resistes o quizá no lo ves tan claramente tal cual es. Por un lado estás cansado de dar sin recibir nada a cambio, y por otro no te has dado cuenta del impacto positivo que puedes causar en otros. Es tiempo de dar.

Géminis

Puedes ver las dos caras de la moneda y buscar un punto medio, uno que no sólo te favorezca a ti, sino que ayude a otros también. Tu ganas, yo gano, todos ganamos. Hoy entiendes que, a veces, perdiendo se gana. Te anotas un nuevo éxito y estás ansioso por lograr muchos más.

Cáncer

Hoy es un día un poco complicado para comunicarse y para entender porque los demás hacen esto o aquello. No profundices tanto ni le busques cinco patas al gato y mucho menos trates de que otros te entiendan a ti. Relájate y trata de manejar el día lo más suave posible. Ya en un futuro cercano habrá oportunidad de entenderse mejor.

Leo

No hay nada que no hayas hecho, ni nada que puedas crear. En esta vida todo está hecho, sólo tienes que buscar y encontrarás lo que te acomode. El resto depende de tu habilidad para integrarlo a tu vida sin que el impacto sea demasiado fuerte. De que se puede, se puede.

Virgo

Organiza y planifica, pero esta vez, hazlo con flexibilidad, consciente de qué puedes cometer errores o podrían presentarse obstáculos. Mercurio está retrógrado y en lugar de avanzar, puede que te estanques e incluso, retrocedas, pero que aún así, como todo se puede y todo pasa, si te caes, te volverás a poner de pie.

Libra

Se fiel a ti mismo y a tus proyectos personales. Cuando tengas una idea, ve tras ella, madúrala y no aceptes criticas malintencionadas, es más, ni siquiera preguntes. No necesitas ese ruido externo que te hace perder la confianza y te aleja de tus objetivos. Si realmente crees en algo, hazlo. No hay nada peor que las dudas y el miedo.

Escorpio

La vida no es un cuento de hadas, pero tampoco es una telenovela. Ni demasiado rosa, ni muy trágica. La vida es simplemente vida y somos nosotros, quienes con nuestras programaciones mentales la complicamos. Trabaja en tu mundo interno hasta ver las cosas como son.

Sagitario

Amor con hambre no dura y si dura no te hace feliz, o por lo menos no para siempre. Cuando ames hazlo más con la cabeza que con el corazón, o lo que es mejor, hazlo en equilibrio, 50/50. Ser consciente de quien es la persona que tenemos al lado y hasta adonde podemos llegar con ella nos permitirá elegir con asertividad. Ama con los ojos abiertos y decide no sólo en base al hoy, sino al mañana.

Capricornio

Mantén la mente abierta y atento a consejos de otros, sobre todo de quienes te aman de verdad. Puede que te des cuenta de ciertas verdades que antes no eras capaz de ver y que tengas que cambiar de opinión, y eso está bien, porque no eres dueño de la verdad y aun cuando tus ideas pueden ser buenas, las de otros pueden ser brillantes.

Acuario

No te quedes esperando, has que las cosas pasen. Ve tras lo que quieres, pero sin perseguirlo ni forzarlo. A veces esperamos que las cosas vengan solas y no siempre la vida funciona así y de espera en espera, atrásamos nuestros procesos, cuando en realidad lo único que necesitamos es tomar las riendas. Hay varias cosas que necesitas poner al día, hazlo.

Piscis

Tienes que tomar una decisión que cambia vidas y al final te escoges a ti. Y es que no puede ser de otra forma. Tú eres el centro de tu universo y nada ni nadie puede ser más importante que tú, que tu felicidad, que tu bienestar. No hagas sacrificios que no te han pedido, ni te quedes en donde no ha habido ni habrá nada positivo.