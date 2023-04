Luis Manuel Aguana: CNE ilegítimo y elecciones en Venezuela

Posteado en: Opinión

Hay veces que hay que repasar nuestra historia reciente para poder entender lo que pasa en Venezuela. Los venezolanos hemos demostrado ser lo suficientemente desmemoriados para ser conducidos como ovejas a un matadero, y lo peor es que lo hacemos felices, cantando y bailando. Y ese trastorno de memoria de corto plazo, que es como lo llaman los especialistas, nos está matando, y es hábilmente aprovechado por los políticos para hundirnos sin escape en un régimen criminal por otros 20 o 30 años más. Pero eso no importa.

Bastan las excusas como las del candidato Henrique Capriles en el 2013, que indicaban que habría muertes en las calles si los venezolanos, indignados por un fraude abierto, marchábamos al CNE, y por eso nos mandó a bailar salsa y tocar cacerolas. Pero, ¿y todas las muertes que ocurrieron y siguen ocurriendo por hambre generalizada de la población que ahora come de la basura, por la falta de atención en los hospitales destruidos, por la inseguridad de los malandros armados por el régimen, por las que están ocurriendo afuera por el éxodo masivo, esas no cuentan? Y han demostrado ser aún más cuantiosas…

Después de ese fraude del 2013 –sin contar con la que nos hicieron con Chávez moribundo en octubre de 2012- y la protesta de la población contenida por la misma oposición oficial, esta sigue insistiendo en la vía electoral controlada por el régimen para ir a elecciones. Parece una cosa de insania mental, pero no es así. Ninguno de esos delincuentes, de ambos bandos, está loco. Locos seríamos los venezolanos de seguir ese camino, una y otra vez…

Un grupo de venezolanos que no olvidamos las contradicciones electorales de esta supuesta oposición política, publicamos un comunicado recordándole a la población que ha sido esta misma oposición la que rechazó las elecciones adelantadas de mayo de 2018, la ilegitimidad de la elección parlamentaria del 6 de diciembre de 2020, y por supuesto, la designación posterior de un CNE ilegítimo, producto de una Asamblea ilegítima (ver Comunicado Urgente – 20-04-2023, en https://ticsddhh.blogspot.com/ 2023/04/comunicado-urgente-20- 04-2023.html).

Lo anterior no ha cambiado ni un milímetro desde ese entonces. ¿Por qué entonces el carnaval de unas “Primarias de la oposición” en ese contexto? ¿Por qué ahora una oposición oficial, vestida con el ropaje de un nuevo nombre, ahora conocido “Plataforma Unitaria”, suerte de ente opositor que es y no es de los partidos de la Asamblea Nacional de 2015 –mismo musiú con diferente cachimbo, como se decía antes- decide ir a unas elecciones en el 2024 (o antes si el régimen lo decide) con un régimen a todas luces ilegítimo, convenciendo a la Comunidad Internacional que legitime ese proceso? ¿De qué estamos hablando aquí? De una nueva operación masiva de convencimiento a los venezolanos de que, de nuevo, “saldremos de esto” con los votos.

Es imposible para mí, y creo que para nadie, sustentar alguna seriedad u honorabilidad a cualquiera que se preste para semejante operación, llámese “Comisión Nacional de Primarias”, o como se llame. Eso es tratar de cubrir una mentira con otra mentira, y así sucesivamente. Lo único que puede salir de allí es otro fraude a los venezolanos.

Pero detengámonos en este punto. Todos los actores del régimen y su oposición saben de cierto que será imposible ir a un proceso “electoral” en Venezuela sin otro CNE que no sea controlado por ellos. En otras palabras, en la Venezuela de hoy, con el régimen en el poder son imposibles unas elecciones libres, justas y verificables, porque los delincuentes nunca entregarán el poder porque en ello se les va la vida. ¿Y entonces? Ambos lados prefieren montar el sainete de las Primarias para que de allí surja un candidato que el régimen reconozca, que sea digerible y que diga que “perdió” las elecciones. La razón de ser de esas Primarias es ese, no otro. Y el candidato que no haya entendido eso nunca ganará semejante juego. El régimen NO aceptará un candidato que no cumpla con el perfil acordado con sus socios “opositores”.

De allí que se pueda entender las comunicaciones cruzadas entre el CNE y la Comisión Nacional de Primarias y la negativa del primero de un proceso de primarias sin captahuellas (ver https://talcualdigital.com/ cne-advierte-a-la-comision-de- primarias-que-sin- captahuellas-no-hay-apoyo- tecnico/). Eso le enredó la existencia a la Comisión Nacional de Primarias, que ahora trata de cuadrar el círculo pidiendo más tiempo para definir las reglas de unas primarias que boquean por inviabilidad (ver CNP pide tiempo para definir las reglas, en https://panampost.com/ milagros-boyer/2023/04/22/la- oposicion-en-su-laberinto-cnp- pide-mas-tiempo-para-definir- reglas-de-sus-primarias/). Anótenlo: si hay CNE en esas primarias, hay una nueva Lista de Tascon actualizada…

Pero el régimen es hábil, no se puede dar el lujo de perder a su “candidato opositor” solo porque los opositores que van a ese proceso allí no se ponen de acuerdo con las condiciones técnicas definitivas, ergo, con o sin CNE. Y de allí que ya se esté negociando la muerte acordada del proceso de selección del candidato opositor a través de primarias en el nuevo diálogo de Colombia, a cambio de un adelanto de elecciones. A todos les conviene eso, claramente, menos a los venezolanos (ver Primarias por adelanto de elecciones, en https://panampost.com/ efigueroa/2023/04/22/ negociacion-en-bogota- primarias-adelanto-de- elecciones/).

Le conviene al régimen cuyo desgaste no aguanta un año más, y a la oposición oficial de la llamada Plataforma Unitaria, que siempre ha querido designar su candidato a dedo de sus propias filas, sin la molestia de candidatos incómodos. De allí saldría el candidato opositor “conveniente” al régimen. Y todos felices.

Todo este escenario solo nos deja a los venezolanos dos posibilidades para enfrentar la colusión del régimen y su oposición. a) que surja una candidatura fuerte, extra pacto opositor oficial, que aglutine detrás de él (o ella) a los verdaderos opositores venezolanos, y a plena conciencia de que el régimen “ganará” las elecciones con su CNE, retome el camino del 14 de abril de 2013, que dejó cortado el candidato opositor blandengue de la salsa y las cacerolas, y plantee un todo o nada con el régimen, poniéndose al frente de los venezolanos en las calles para defender el triunfo que sin duda alguna obtendrá; o b) llevemos la lucha cívica fuera del país, que con el apoyo de las instituciones legítimas en el exilio, como el TSJ legítimo, designe un CNE en el exilio, para continuar desde allí la recuperación de la libertad en Venezuela. Ambas rutas se deben llevar a cabo, no son excluyentes. Cualquiera que sea primero avanzará hacia el objetivo de lograr la liberación de Venezuela de estos delincuentes.

La segunda ruta ya la iniciamos, solicitando al TSJ legítimo en el exilio, en un Recurso de Amparo introducido el 15 de octubre de 2022, la nulidad de los acuerdos firmados en México por una Plataforma Unitaria y un régimen que no representan a nadie en Venezuela, para que, entre otras cosas, “se nos dote de un ente electoral ad-hoc que pueda llenar el vacío que existe en materia de rectoría electoral, que haga posible el derecho de TODOS los venezolanos, también los que nos encontramos fuera de Venezuela, a participar en elecciones auténticas” (ver Recurso de Amparo por el rescate del derecho a la participación política, en https://ticsddhh.blogspot.com/ 2022/10/solicitan-nulidad-del- memorandum-de.html).

La lucha está lejos de terminar en Venezuela, y depende de todos no olvidar los pasos que se han dado para alcanzar la libertad, so pena de tener que repetir los errores y retroceder. Y esos errores se pagan caro porque significan la muerte de más venezolanos. Nunca olvidemos eso…

Caracas, 23 de Abril de 2023

Blog: TIC’s & Derechos Humanos, https://ticsddhh.blogspot.com/

