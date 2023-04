Una sonda espacial captó la imagen más detallada de una de las misteriosas lunas de Marte

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La nave Hope de Emiratos Árabes Unidos sigue haciendo historia en el planeta rojo. Después de haber confeccionado el atlas de alta resolución de este mundo, ahora fotografió a uno de sus satélites naturales.

Por infobae.com

La semana pasada, Emiratos Árabes Unidos fue noticia en el mundo luego de publicar el mapa más detallado de Marte en forma de un atlas detallado. Y esta semana dio a conocer la imagen más nítida y cercana de una de sus lunas: Deimos.

Lo hizo a partir de las imágenes captadas por la sonda Hope, que fue lanzada desde Japón el 19 de julio de 2020 y arribó al planeta rojo el 9 de febrero de 2021, en coincidencia con el 50 aniversario de la formación de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La sonda que, en su traducción al español se llama Esperanza, o Al-Amal en árabe, fue construida por el Centro Espacial Mohammed bin Rashid, en colaboración con la Universidad de Colorado Boulder, la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad de California, Berkeley. La misión está siendo llevada a cabo por un equipo de ingenieros emiratíes junto a instituciones de investigación extranjeras, y es una contribución a una economía basada en el conocimiento en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El nuevo mapa de Marte observado por la sonda Hope, es el que contiene más detalles que cualquier anterior (Abdullah Al Ateqi, Dimitra Atri and Dattaraj B. Dhuri, Center for Space Science/N.Y.U.A.D. via The New York Times)

“En un nuevo precedente mundial, el Proyecto de Exploración de Marte de los Emiratos, la Sonda de la Esperanza, se acerca a 100 km de la luna marciana Deimos y capta la imagen más clara obtenida por los humanos de esta luna”, publicó en Twitter el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos.

“Las teorías nos dicen que esta luna es un asteroide externo que fue capturado dentro de la órbita de Marte. La sonda Hope refuta esta teoría para demostrar a través de sus dispositivos y su equipo que esta luna era en su mayoría parte del planeta Marte y se separó de él millones de hace años al igual que la luna de la Tierra de la cual fue parte”, completó el también gobernante de Dubai.

Y concluyó: “Orgullosos de nuestros jóvenes científicos. Orgullosos de nuestra ciencia. Orgullosos de nuestra contribución a la marcha del conocimiento humano”.

La sonda Hope de Emiratos Árabes Unidos fue lanzada en 2020 y arribó a Marte en febrero de 2021

La sonda de los Emiratos Árabes Unidos se acercó a 100 kilómetros (62 millas) de Deimos el mes pasado, y el lunes se dieron a conocer las imágenes del acercamiento. Amal, “Esperanza” en árabe, tuvo suerte cuando Marte se “asomó” en algunas de las fotografías. Es lo más cerca que una sonda espacial ha estado de Deimos en casi medio siglo.

La nave también observó la zona poco explorada del lado oscuro de la luna marciana, la cual tiene forma irregular, está repleta de cráteres y tiene un tamaño de apenas 15 x 12 x 12 kilómetros.

La otra luna de Marte, Fobos, es casi del doble de ese tamaño y la ciencia tiene un mejor entendimiento de ella debido a que orbita mucho más cerca de Marte, a tan sólo 6.000 kilómetros, la menor distancia entre una luna y su planeta en nuestro sistema solar.

Personal técnico trabaja en el Centro Espacial Mohammed bin Rashid Space en Dubai (REUTERS/Ahmed Jadallah)

La órbita de Deimos alrededor de Marte se extiende a 23.000 kilómetros de distancia. Es decir, cerca de la parte interna de la órbita de la sonda, “que fue lo que hizo que observar a Deimos fuera una idea tan atractiva”, dijo la directora científica de la misión, Hessa al-Matroushi. “Hasta el momento Fobos ha recibido la mayor parte de la atención, ahora es turno de Deimos”, añadió.

Al-Matroushi y otros científicos de la Agencia Espacial de EAU señalaron que estas nuevas fotografías indican que Deimos no es un asteroide que quedó atrapado en la órbita de Marte hace años, la cual era la teoría principal hasta ahora. En su lugar, aseguran que la luna parece tener un origen marciano, quizá de la luna más grande de Marte o del planeta mismo.

Los hallazgos fueron presentados el lunes en la asamblea general de la Unión Europea de Geociencias que se lleva a cabo en Viena. Amal seguirá volando a poca distancia de Deimos este año, pero no tan cerca como durante su encuentro del 10 de marzo, según Al-Matroushi.

Así fue el viaje de Hope a Marte en 2020 (EAU)

La sonda Viking 2 de la NASA se acercó a 30 kilómetros de Deimos en 1977. Desde entonces, otras naves han fotografiado al satélite natural, pero desde mucho más lejos.

Amal fue lanzada hacia Marte el 19 de julio de 2020, un día antes del 50mo aniversario del primer alunizaje humano, cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin llegaron a la luna terrestre en la misión del Apollo 11.

Hace dos años, EAU se convirtió en el quinto país en alcanzar el hito de llegar a Marte con éxito, tras los cuatro gigantes espaciales (Estados Unidos, Rusia, China y la India). Esta misión a Marte es la primera interplanetaria del país y del mundo árabe, y la sonda Hope completa una órbita al planeta rojo cada 55 horas para capturar una muestra completa de los datos planetarios y cada nueve días “mapear la dinámica atmosférica” de este planeta.