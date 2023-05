El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 1 de mayo de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

No puedes elegir si el día esta oscuro o soleado, o si sucederá algo que no puedas controlar, pero si puedes elegir cómo vivirás ese día. Si lo enfrentas con drama o con positivismo, con la frente en alto, decidido a que nada te sacara de tu centro de paz. El mundo puede ponerse de cabeza, pero como se mueve tu mundo lo decides tú.

Tauro

No hay duda de que no hay peor paso que el que no das. Estás a nada de comenzar una nueva etapa pero te cuesta dejar la que acaba de terminar, pero como no puedes estar mitad aquí y mitad allá debes hacerlo con determinación, segura de que lo mejor está por venir, diferente, pero mejor.

Géminis

La vida es como un boomerang, así que no te preocupes por lo que recibes, hazlo por lo que das. Si das desinteresadamente y desde el corazón recibirás exactamente lo mismo, puede que no de esa persona, pero si del universo que te lo devolverá con creces.

Cáncer

¿En lugar de quedar bien con todos, porque no quedas bien contigo mismo? Haz lo que quieras, pero hazlo por ti y para ti. Que no te importe el que dirán ni lo hagas por reconocimiento, porque al final es tu vida y quien la vive eres tú. Al principio tendrás a esa cotorra interna que te sabotea con pensamientos de duda, pero una vez que pruebes como es vivir en libertad, lo harás siempre.

Leo

No tienes tiempo que perder. El tiempo va lento cuando esperas, y va rápido cuando vas tarde. Es largo cuando no vives una situación negativa y corto cuando eres feliz. Es muy largo cuando estás enfermo y pensamos que es para siempre cuando estás sano. Hoy más que nunca te darás cuenta del valor del tiempo. Aprovéchalo.

Virgo

Si crees que algo está mal, seguramente lo está. Si piensas que tus palabras pueden herir a alguien, seguramente lo hará. Si sientes que una persona no te da un lugar en su vida, lo más posible es que no te lo esté dando. Hoy ten cuidado con lo qué haces, con lo que dices y a quien le permites ser parte de tu vida.

Libra

“Mañana será otro día” es una frase que nos encanta y que encaja perfectamente con Libra. Si la repites en voz alta desde el positivismo te ayudará a pensar que todo pasará y que todo será mejor, pero si lo dices desde la procrastinación, siempre dejarás todo para después. El día para hacer algo que realmente es hoy o mañana, no pasado ni después.

Escorpio

En lugar de luchar contra la corriente, deja que todo fluya, esfuérzate y trabaja para que sucedan las cosas pero no presiones. Esto no significa que tengas que cambiar la meta, pero puede que si como llegas a ella. Mientras llegas adonde quieres estar vive la vida y disfruta los procesos.

Sagitario

Hoy todo se pone al revés y explotas. Ya no puedes más y necesitas liberarte, pero eso no quiere decir que actúes de forma incoherente o que ofendas a todo el que se cruce en tu camino, sólo reaccionas como un ser humano normal que necesita poner un “hasta aquí” y alcanzar nuevamente su centro de paz.

Capricornio

No importa si no tienes tiempo ni ganas y tampoco importa si tienes otra cosa que hacer. Si tienes que hacer algo simplemente hazlo, si buscas tiempo siempre lo encontrarás. No te hundas en un mar de excusas que al final sólo te perjudicarán a ti. Respira profundo y di: allá voy, y ve, a tu ritmo y como te sientas cómodo, pero ve.

Acuario

Cuando crees que estás al final de un ciclo te das cuenta que aún te falta mucho por llegar. Hoy te das de cara con la realidad y aunque al principio no te hace muy feliz que digamos, la aceptas porque entiendes que esto es lo qué hay. No te desanimes, piensa que si sigues con paso firme pronto llegarás al final.

Piscis

Estás lleno de sueños, de metas y de felicidad. Te sientes como en las nubes en medio de tus pensamientos. Has trabajado duro por estar adonde estás y lo seguirás haciendo para mantenerte y llegar más allá. Se vienen cosas maravillosas, agradécelas porque de este tren no te baja nadie.