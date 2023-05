EN VIDEO: Así fue el presunto ataque con drones contra el Kremlin

Click to share on Google News (Opens in new window)

Rusia acusó a Ucrania de intentar asesinar al presidente Vladimir Putin de la noche a la mañana.

Imágenes no verificadas que circulan en las redes sociales rusas muestran humo que se eleva detrás del Palacio principal del Kremlin, el área más protegida de Moscú.

Por Metro

Traducción libre de lapatilla.com

Otro clip compartido en Twitter muestra un avión con forma de dron siendo derribado sobre la ciudadela amurallada.

El Kremlin dijo que consideraba que se trataba de una “acción terrorista planificada” y se reservó el derecho a tomar represalias, según la agencia de noticias estatal RIA.

Se alega que dos drones atacaron la residencia de Putin en la ciudadela del Kremlin, pero fueron desactivados por las defensas rusas.

?? Russian propaganda reports that two drones attempted to attack the Kremlin that night

Unfortunately, "Putin was not hurt," the Kremlin media reported.

The Mayor of Moscow said that from today a ban on the launch of unmanned aerial vehicles is being introduced in the capital,… pic.twitter.com/fmVInXxejE

— NEXTA (@nexta_tv) May 3, 2023