Rihanna rompió un nuevo récord: Su presentación en el Super Bowl es la más vista de la historia

Fue el regreso de Rihanna a los escenarios luego de un largo tiempo. A principio de febrero, la estrella se presentó con mucho éxito en el Super Bowl, en el espectáculo del medio tiempo del partido entre Eagles y Chiefs.

Fue un espectáculo donde no faltaron ninguno de sus hits y la coreografía fue impactante. Habían pasado cinco años desde su última presentación, pero la espera valió la pena. Su entrada fue espectacular: vestida de rojo, y rodeada de bailarines de blanco, mientras a su alrededor el juego de luces y el movimiento de las plataformas eran espectaculares. Además, como siempre, su voz estuvo impecable.

Los temas elegidos para esta presentación fueron “Bitch Better Have My Money”, “Phresh Out The Runway”, “Where Have You Been”, “Only Girl We Found Love + S&M”, “Rude Boy”, “Work”, “Wild Thoughts”, “Pour It Up”, “All The Lights”, “Run This Town”, “Umbrella” y “Diamonds”. Recordemos que la cantante anunció durante la presentación que espera su segundo hijo.

Los números de la presentación de Rihanna en el Super Bowl

La actuación de Rihanna en el medio tiempo fue la más vista de todos los tiempos. La noticia fue confirmada por el sello de Rihanna, Roc Nation, con un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

El mensaje publicado comentó sobre un cambio que hubo en los números. “Nielsen corrigió un error de informe inicial, lo que resultó en que esta actuación de medio tiempo fuera la más vista en la historia con 121.017 millones de televidentes”.

