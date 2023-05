OpenAI ofrece curso gratis para usar bien el ChatGPT y ganar sueldazos

Click to share on Google News (Opens in new window)

OpenAI está lanzando un curso gratis para aprender a programar ChatGPT, una herramienta que está causando revuelo en el mundo y que promete revolucionar una gran cantidad de industrias.

Por: El Diario NY

El curso lleva por nombre “ChatGPT Prompt Engineering for Developers” (Ingeniería de instrucciones de ChatGPT para desarrolladores) y tiene duración de hora y media.

Para muchos la Inteligencia Artificial (IA) es una amenaza a sus profesiones, pero para otros el hecho de aprenderla puede darles la oportunidad de tener acceso a sueldos muy bien remunerados que rondan los $300,000 dólares.

1/ Thrilled to announce: Our new course ChatGPT Prompt Engineering for Developers, created together with @OpenAI, is available now for free! Access it here: https://t.co/OaIpa6L2jn pic.twitter.com/g7pk04Oi3h

— Andrew Ng (@AndrewYNg) April 27, 2023