El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 12 de mayo de 2023

Aries

Haz una cosa a la vez y hazla bien. No te abrumes con todo, ni te empeñes en ser un superhéroe que pueda cargar con el peso del mundo. Y si aún con todo tu esfuerzo, las cosas no resultan como esperabas, no te estreses ni entristezcas, vuele a empezar y hazlo mejor. ¿No puedes volver a intentarlo? No importa, busca algo más que hacer.

Tauro

No acumules más allá que recuerdos. Momentos que atesoras en tu memoria y que te ayuden a sonreír cuando todo esté cuesta arriba. Experiencias que te hagan sentir que vives y disfrutas la vida a plenitud, que te hacen sentir que eres y estás, que todo lo qué haces es por ti y para ti.

Géminis

Cuando estés preocupado, enfócate en la solución y suelta el problema. ¿No hay solución? Para que te preocupas? Deja que fluya y que suceda lo que tenga que pasar. Si puedes prevé las consecuencias y prepárate para afrontarlas, porque tu meta es y debe ser hacerte la vida más fácil. Convierte tus pensamientos en aliados que te ayuden a ser feliz.

Cáncer

Establece horarios e impón fechas, no pospongas más. Los resultados son satisfactorios, pero no el 100 % de lo que deseabas. Durante el proceso tendrás que implementar algunos cambios y cortar por lo sano lo que lo te conviene. Nadie te garantiza que no dolerá, pero así es la vida, hay cosas, personas y situaciones que duele dejar, pero siempre lo puedes sobrellevar y lo más importante: superar.

Leo

Cada uno tiene su propio punto de vista, y puede ser igual o no a la de los demás, puede que nadie esté de acuerdo y eso está bien, se respeta. Aceptar que existe el libre albedrío debe ser la consigna para cada uno de nosotros, sobretodo para ti, el rey del zodiaco, al que le gusta tener la razón. No tomes todo a pecho, ni demasiado personal

Virgo

Vive el momento pero sin perder las perspectivas del futuro, porque el presente es lo único que importa. Tal cual lo dice la palabra, el presente es un regalo y por ello, con sus buenas o malas experiencia debemos permanecer en el. Vivir en el pasado no tiene sentido, ya paso y no regresará. Vivir pensando en el futuro, te llena de miedos y ansiedad. Libérate y vive tu aquí y tu ahora.

Libra

Perdona al que te hizo daño, porque con él aprendiste, porque sufrir te hizo quien eres hoy, Perdona, pero no lo hagas por la otra persona, sino por ti, para liberarte de la carga pesada del dolor, rencor o resentimiento. Trabaja en recordar en base al aprendizaje, a voltear hacia atrás y ver lo que sucedió desde una nueva perspectiva. Y lo más importante, ten presente que perdonar no es sinónimo de permitir que esa persona regrese a tu vida.

Escorpio

El día transcurre rápido. Te activas desde temprano y cumples con todo lo que te haz propuesto. Pones al día asuntos pendientes que no podían ni debían esperar más, y todo gracias a tu gran sentido responsabilidad. Si sigues tu plan al pie de la letra incluso, podrás cubrir más allá de previsto. En el proceso, podrías sufrir una pequeña decepción, pero nada tan limitante como para dejar de perseguir tus metas.

Sagitario

Si estás seguro de que estás adonde quieres y debes estar, disfruta sin preocuparte por el que dirán, ni por lo que sucederá. Vive tu vida en base a tus propias convicciones y a tu propio concepto de felicidad. ¿Es diferente a la de los demás? Y acaso no somos todos seres individuales, que sentimos, vivimos y padecemos cada uno a nuestra manera? No te cuestiones todo lo que hagas, ni permitas que la vida pase por ti, se tú quien pase por la vida.

Capricornio

No reveles todo lo que harás. Se discreto, prudente, reservado. Ten presente que mientras no se enteren mejor salen las cosas. Por un lado evitarás sentir necesidad de aceptación, mientras que por otro, podrás fluir con propia experiencia, a tu manera y a tu ritmo, y sobretodo, que serás más libre para elegir y cuando lo hagas que sea consciente de todo lo que implica tu elección.

Acuario

En esta etapa de tu vida no necesitas hacer nada extra, pero tampoco debes dejar todo al destino. Vas bien como vas, el camino es el correcto. Siempre y cuando tus acciones sean congruentes con lo que piensas y cada paso que des, lo hagas con responsabilidad, consciente de que tus decisiones tendrán consecuencias, vas bien. Se cierran algunas puertas, pero era necesario, porque de lo contrario ibas a continuar anclado en donde estabas.

Piscis

Escucha entre líneas. Presta atención a lo que las personas dicen más allá de las palabras. Descubre, a consciencia, la verdad, esa que no siempre se expresa en voz alta, y que muchas veces no queremos aceptar, pero que está allí, que es real, porque en el fondo es lo único que hay. Dejarse engañar no evitará el sufrimiento, sólo hará que demore, pero igual de alcanzará. Vive con los ojos abiertos y en modo aceptación.