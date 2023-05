Shakira lanza la balada “Acróstico”, una canción dedicada a sus hijos, Milan y Sasha (Video)

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

La cantante colombiana Shakira ha publicado este viernes en todas las plataformas la canción titulada “Acróstico“, cuya letra está dedicada a sus hijos, Milan y Sasha, un nuevo tema tras la trilogía dedicada a su expareja, Gerad Piqué y la colaboración con Karol G en “TQG“.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa; Y que cuando es real no se acaba; Intenté que no me veas llorar; Que no veas mi fragilidad“, dice Shakira en la canción.

Con este tema, Shakira parece querer cerrar una etapa en su vida con mensajes de superación como se puede escuchar en el estribillo: “Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo; Una sonrisa tuya es mi debilidad; Quererte sirve de anestesia al dolor; Hace que me sienta mejor; Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy“.

En pocos meses Shakira (Barranquilla, 1977) ha sacado al mercado temas de gran éxito como “Te felicito” junto al puertorriqueño Rauw Alejandro, la primera de la trilogía de canciones dedicadas a su expareja, Gerard Piqué con quien ha tenido a sus dos hijos, Milan y Sasha.

Luego llego “Monotonía“, una bachata que grabó con el puertorriqueño Ozuna y junto al productor argentino Bizarrap, que en solo dos semanas acumuló casi 162 millones de reproducciones en plataformas como Spotify.

Junto a la también colombiana Karol G, Shakira publicó el tema titulado “TQG” (“Te quedó grande“), en cuya letra sus seguidores también ven nuevas alusiones a sus exparejas, el exfutbolista español Gerard Piqué y el rapero puertorriqueño Anuel AA, respectivamente.

Ahora, parece que la barranquillera comienza una etapa más dulce con la balada “Acróstico“. EFE

Para te de la canción nueva de Shakira

Llama la atención también que la primera estrofa se compuso desde el nombre de Milan, que se ve así:

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

En esta parte del video se observa cómo el ave construye el nido para que a sus polluelos no les falte nada, lo que se refleja en el esmero de la colombiana por construir un hogar en Barcelona con la lujosa mansión que dejó en Esplugas de Llobregat y lo propio con la que habitan en la actualidad en Miami.

La letra continúa y el nombre de Sasha, el menor de los niños, también formó parte de la pista musical:

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

El video concluye con el nacimiento de los polluelos y una mamá que ofreció todos sus cuidados a pesar de las tormentas y los malos ratos que ha pasado.