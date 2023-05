Shakira publicó el VIDEO oficial de “Acróstico” con la participación de sus hijos, Milan y Sasha

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

La expectativa por este nuevo lanzamiento de la colombiana fue grande entre sus fanáticos, quienes esperaban que finalmente cerrara el capítulo con Gerard Piqué y soltara el pasado, ese que tanto la atormentó con la llegada de Clara Chía a sus vidas. “Acróstico”, así se llamó la canción en la que Milan y Sasha fueron los protagonistas.

Por infobae.com

El video oficial de la composición musical, que había sido lanzada en lírica la semana pasada llegó a YouTube este fin de semana y ya cuenta con millones de reproducciones. Con estas imágenes, la barranquillera consiguió retratar un antes y un después de su separación.

Las primeras imágenes muestran una cancha de básquetbol, una pelota en el piso y la artista sentada frente al piano, presentando los primeros acordes.

Adicionalmente, el video incluye los primeros cameos de sus hijos acompañándola en el piano, lo que reafirmó una vez más que los niños disponen de esa misma vena artística de la intérprete de Music Sessions #53 e imprimieron su sello, cada uno con su tono de voz e incluso, Milan incluyó algunos ritmos urbanos que no pasaron desapercibidos.

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, la colombiana destacó las cualidades de sus hijos e hizo un profundo énfasis en que Milan ha compuesto canciones que le “arrancaron lágrimas de emoción”, mientras que el menor, Sasha, ha pasado horas frente al teclado del piano.

“Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, ¡Es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”, replicó la cantante en su red social.

Fueron varios los momentos en los que, quizás, a los fanáticos de la artista se les llenó de tristeza el corazón: ese en el que se muestra empacando la ropa de sus hijos, también cuando enseña en una de las repisas el casco y el guante de béisbol de Sasha, o ese en el que se ven los portarretratos con las fotos de los momentos que compartieron juntos.

Allí, sorprende el menor de los niños con su voz, cantando:

“Sirve de anestesia el dolor, hace que me sienta mejor… Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy”.

Entre empacar sus cosas para tomar camino hacia Miami, finalmente se cerró el telón en Esplugas de Llobregat y es ahí, en esa parte del video de que da por cerrado el capítulo y lo hace con la voz de Milan, que interpretó su parte de la canción:

“Sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy… Viniste a completar lo que soy”, con el toque urbano que solo él sabe ponerle a los temas de su madre y también, tocando el piano al igual que su hermano.

La indirecta a Piqué

Las redes sociales se han revolucionado con algunas teorías, en las que indican que hubo una leve indirecta para el ex futbolista catalán, pues una de las líneas de la canción estuvo enfocada en intentar salvar los más de 12 años que permanecieron juntos.

“Y aunque la vida me tratara así… Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar es de sabios… Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran, hay que reírse de la vida a pesar de que duelan las heridas”.

Con esto, sus seguidores confirmaron una vez más que no necesita ponerle directo más sal a la herida, para dejar claro que a través de sus canciones expresa cada sentimiento que la embarga.