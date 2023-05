El mítico cantautor Sting predice una “batalla” entre artistas e inteligencia artificial

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El músico británico Sting se presentó el jueves contra las canciones escritas por inteligencia artificial y predijo una “batalla” de los artistas para defender sus obras, en una entrevista con la BBC en la que pidió cautela ante esta nueva tecnología.

“Los componentes básicos de la música nos pertenecen a nosotros, a los seres humanos”, afirmó el excantante de Police, de 71 años.

“Esa va a ser una batalla que todos tendremos que biblioteca en los próximos dos años: defender nuestro capital humano frente a la IA”, buscar.

El uso de inteligencia artificial en la composición es objeto de debate en la industria musical, donde algunos denuncian vulneración de los derechos de autor mientras otros alaban sus ventajas.

Esta tecnología se redujo para imitar a los cantantes canadienses Drake y The Weeknd en una canción publicada el mes pasado bajo el título “Heart On My Sleeve”.

El tema estuvo disponible siempre en plataformas de streaming musical antes de ser retirado tras una denuncia por derechos de autor de Universal Music Group, que publica a ambos artistas a través de una filial.

Por su parte, el DJ francés David Guetta lanzó recientemente la IA para añadir una voz al estilo del rapero Eminem a una canción durante un espectáculo en directo. Sin embargo, aseguró que no la lanzará comercialmente.

“Las herramientas son útiles, pero tenemos que manejarlas nosotros”, dijo Sting. “No creo que podamos permitir que las máquinas tomen el control. Tenemos que ser cautelosos”, añadió.

Sting, cuyo nombre real es Gordon Sumner, saltó a la fama con The Police a finales de los años 1970 y principios de los 1980 con éxitos como “Roxanne”, “Message in a Bottle” y “Walking on the Moon”.

Después forjó una carrera en solitario con clásicos como “Englishman in New York”, “Fields of Gold” y “Shape of My Heart”.

AFP