Muere a los 79 años Billy Graham, exluchador y miembro del Salón de la Fama de la WWE

Tras su retiro, el deportista fue muy crítico sobre el uso de esteroides en el mundo de la lucha libre.

Por rt.com

El exluchador y miembro del Salón de la Fama de la WWE Billy Graham murió este miércoles en un hospital estadounidense, donde permaneció durante varias semanas en terapia intensiva, confirmaron sus familiares en redes sociales.

De acuerdo a la esposa de Graham, el deportista fue ingresado al hospital por diversos problemas de salud y, tras tres semanas en cuidados intensivos, su estado se deterioró, por lo que decidió desconectarlo del soporte vital.

El luchador, cuyo nombre real era Eldridge Wayne Coleman, inició su carrera en el mundo de la lucha libre profesional a finales de la década de 1960 en la empresa Stampede Wrestling Promotion. Luego de pasar por otras promotoras, finalmente debutó con la WWF en 1975, donde consiguió el campeonato de los pesos pesados.

The Superstar Billy Graham Just Left Us ?? THANK YOU FOR ALL YOUR INFLUENCE On My Career! pic.twitter.com/YH0eT2NM4p

It's with great sadness we hear the passing of one of professional wrestling's most iconic and influential performers of all time in Superstar Billy Graham at the age of 79. We send our sincerest condolences to his family, friends and fans the world over. R.I.P. Superstar. pic.twitter.com/GkfSTCUbPJ

— CauliflowerAlleyClub (@CACReunion) May 18, 2023