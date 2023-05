Recordamos el momento cuando Daniela Alvarado le dijo violinúo a Jonathan Montenegro

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Recordar es vivir, por eso traemos a colación cuando la actriz venezolana Daniela Alvarado dejó en la calle a Jonathan Montenegro, expareja de la también actriz Patricia Schwarzgruber.

Durante una vieja entrevista para el programa “Conversaciones que no se publican”, transmitido por el canal de YouTube del empresario criollo Irrael Gómez, la hija del recordado Daniel Alvarado habló de su vida personal y laboral, y no perdió la oportunidad de explicar porqué su mala relación con Montenegro.

La actriz protagonizó en el año 2006 la exitosa telenovela “Voltea pa´que te enamores” con el exintegrante de Menudo, a quien consideraba un gran amigo, pero con el tiempo se enteró que el hombre hablaba a su espalda en los camerinos y con sus parejas.

“Este gran amigo, yo lo consideraba un gran amigo, se llenaba la boca delante de la gente en camerinos y con sus parejas, diciendo Daniela es una tipa muy frustrada porque yo nunca me la cog*”, aseveró la actriz de 41 años.

Asimismo, aseguró que en primera instancia no lo podía creer, pero la segunda vez que se lo dijeron vino de una persona ajena a la primera persona que se lo comentó, pero como dicen por ahí… la tercera es la vencida, y ya la tercera vez que la hija de la actriz Carmen Julia Álvarez escuchó fue de una persona que no tenía nada que ver ni con esta ni con la otra.

Es ahí cuando se da cuenta que Jonathan Montenegro no es amigo de nadie, y respondió sin tabú sobre si le había dado su parado al venezolano. “No, porque no me interesa. Luego que él se separa de Patricia me entero que una de las cosas que Jonathan decía es que yo estaba en contra de su nuestra relación y que no los iba a dejar ser felices”, explicó Daniela.

