El actor venezolano Franklin Virgüez se sometió a una delicada operación

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El actor Franklin Virgüez anunció que el lunes 22 de mayo de 2023 se sometió a una cirugía ocular para recibir un trasplante de córnea en su ojo izquierdo, y afirmó que se recupera satisfactoriamente.

Por Revista Ronda

Por medio de un video que publicó este 23 de mayo en su cuenta de Instagram, el venezolano le explicó a sus seguidores que no corre ningún peligro y que se encontraba en el centro médico para cumplir con el proceso postoperatorio.

“Buenos días, ya estamos acá en el Bascom Palmer. Ayer me operaron, me hicieron el trasplante de córnea y hoy estoy acá para el postoperatorio, hoy me quitarán esto, me verán cómo está el trasplante, pero me siento muy bien”, expresó el artista.

Durante la grabación, Franklin Virgüez comentó que su fe estuvo puesta en Dios, quien no lo dejó solo en el proceso quirúrgico. “Ayer estuvo Dios conmigo todo el tiempo en el pabellón de cirugía. Estamos muy bien, gracias a Dios”.

Además, Virgüez aprovechó la oportunidad para agradecerle al doctor que se encargó de llevar a cabo su operación, a su familia, amigos y a todas las personas cercanas que han estado pendiente de su estado de salud.

“Gracias a los oftalmólogos de este maravilloso hospital y por supuesto al Doctor Mohamed Abuu Shuosha A mi familia toda, a mi esposa @dulceteran416, a los amigos y amigas Gracias y Amén”, escribió Franklin en la descripción de la publicación.