Natti Natasha lanzó nueva versión de “La falta que me haces” y contó cómo es su vida con Raphy Pina en prisión

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La cantante dominicana también reveló los detalles de cómo es criar a su hija de dos años mientras su esposo está preso.

Por infobae.com

Natti Natasha se animó a compartir todo lo que ha sido el proceso que está atravesando al tener a su esposo Raphy Pina en prisión tras una condena en Puerto Rico. La cantante dominicana hizo una nueva versión, esta vez en bachata, de su tema “La falta que me haces”, dedicado a su pareja.

En una entrevista con ‘People en Español’, Natti dijo que con este tema ella intenta transmitir todo lo que ha guardado en su corazón este último año, el cual ha tenido que transitarlo sola porque Raphy Pina fue sentenciado a 36 meses de prisión.

“Cuando canté esta balada en los premios [Latin American Music Awards] lo hice por placer, porque era un mensaje que le quería llevar a Raphy. Un momento que para muchos fue un momento vulnerable de Natti, para mí fue un momento de empoderamiento. Fue una canción que la compuso Joss Favela, quien también hizo “La mejor versión de mi”, explicó.

Para la cantante dominicana el público fue receptivo con su nuevo tema porque se sienten identificados con la letra.

“Pero vi a personas que se lo estaban dedicando a sus madres, a sus parejas, a personas que no estaban con ellos en ese momento, que estaban en otro país, personas que extrañaban, que les hacían falta, que tuvieran vida o no tuvieran vida. Eso fue muy impactante para mí porque dije: ‘Uno pasa por momentos fuertes y hay personas que están pasando por momentos fuertes también’, y uno se apoya. Es especial, es mágico”.

“La gente ha apoyado demasiado, ha apoyado mucho, sigue apoyando y para mí me llena de más energía, sigo trabajando con más fuerza, con mucho más amor. Esa canción que la canté en ese momento recibí tanto apoy

o que ahora decidí hacerla en bachata. Yo pensaba trabajarla en bachata, pero un grupo de músicos de la República se tomó el atrevimiento de empezarlo antes que yo y me mandan un video de los músicos, uno tocando el bajo, otro tocando la guitarra. Ellos lo hicieron, es una locura”, comentó.

La intérprete de “No me acuerdo” también contó cómo es criar sola a su hija. La cantante señala que, aunque hay mucho dolor, su pequeña Vida Isabelle es su suporte y le ayuda a seguir adelante.

“Ella me despierta, ella es mi reloj, mi alarma, me da besos, me abraza para despertarme o me jala el pelo”. “Ella todavía está en la casa conmigo y con mis familiares, pero aquí le enseño todo lo que ella necesita aprender por ahora (…). Cuando viajo me acompaña (…) Quiero que vea y sienta y aprenda que mamá está trabajando y que vea todo lo que hago”, expresó.