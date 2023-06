Perdió su zapato en un vuelo y lanzó una campaña para recuperarlo: la hilarante respuesta de la aerolínea

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Una joven compartió en su cuenta de Twitter un pedido desesperado para dar con su zapatilla, la cual perdió en un vuelo de AirEuropa de Madrid a Ezeiza. El posteo lo compartió hace un día y aún continua la búsqueda. Pero, el problema no es que simplemente la perdió, sino que la confundió con otro par.

“Si viajaste con AirEuropa en el vuelo UX041 MAD- EZE el 11/06 y te llevaste una zapatilla Adidas deportiva del pie derecho, yo tengo la tuya marca Puma”, escribió en Twitter @jochiortega.

Luego de publicar el insólito intercambio que se generó arriba del avión sin darse cuenta, agregó: “Jajaja por favor retuiteen para recuperar mi zapatilla, me puse la de otra persona por error y me acabo de dar cuenta que ando con dos zapatillas distintas”. Miles de usuarios se solidarizaron con la chica y comenzaron a retuitear, compartir en otras redes sociales y comentar el posteo para que le llegue al dueño de la zapatilla marca Puma.

SI VIAJASTE CON AIREUROPA EN EL VUELO UX041 MAD-EZE 11/06 Y TE LLEVASTE UNA ZAPATILLA ADIDAS DEPORTIVA DEL PIE DERECHO, YO TENGO LA TUYA MARCA PUMA — jo (@jochiortega) June 12, 2023

A pesar de que Jochi contó con detalles cómo fue la situación, miles de personas dudaron de la veracidad de los hechos. Hasta el propio empleado de la aerolínea cuestionó su historia. “La descansada que me pegó AirEuropa no me la pegó ni mi ex”, escribió la joven y adjuntó la respuesta que supuestamente recibió ante su reclamo.

la descansada que me pego AirEuropa no me pego ni mi ex. // las zapatillas en cuestión pic.twitter.com/w7rHMDU3Ab — jo (@jochiortega) June 12, 2023

