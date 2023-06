El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 14 de junio de 2023

Sino sabes que hacer con respecto a una situación, conéctate con tu intuición. Escúchala, interprétala y actúa. Hoy tendrás oportunidad de estrechar lazos emocionales, de demostrar cuánto te importan ciertas personas y de renovar acuerdos, incluso podría porpp s conocer alguna que otra nueva persona que podría ser vital para tu futuro inmediato.

Tauro

No des consejos que no te hayan pedido. No sólo no serán valorados, también serán tomados como inoportunos o desconsiderados, incluso podrían ser malinterpretados. Cuando decimos en voz alta lo que pensamos para dar solución a problemas de otros, no sólo puedes lastimar, también puedes salir lastimado. Hoy se prudente y habla solo si te invitan a hacerlo y sobre todo, hazlo con prudencia.

Géminis

Da tantos pasos atrás como sean necesarios. Hoy te das cuenta de que tu avance te conduce adonde no quieres estar y decides rectificar, y está bien. Puedes retroceder y crear una nueva ruta de acción, más consciente de los pro y los contras y preparado para enfrentar lo que sea.

Cáncer

Resuelves un asunto que te preocupaba y es que ya no puedes arrastrarlo por más tiempo. Es posible que el desenlace no se ajuste a tus expectativas, pero piensa que ya saliste de eso y que ahora tienes oportunidad de hacer algo nuevo. No te lamentes por lo que sucedió, enfócate en lo que viene.

Leo

Te sientes orgulloso de tus logros y quieres mas. Tú ambición está al mil por ciento y estás dispuesto a dar todo de ti por llegar hasta el final. No hay quien pueda detenerte y en realidad nadie lo intentará. Tienes todo el apoyo que necesitas y hasta puedes conectar con nuevas personas que pueden aportar mucho a tus proyectos.

Virgo

Entre cielo y tierra no hay nada oculto. La verdad sale a la luz, pero no tiene que ver con tu verdad. Tú al igual que otros, se quedan sorprendidos y no saben cómo manejar la situación. Involucrados en algo que ni siquiera tiene que ver con ustedes. No puedes actuar al azar, piensa en una estrategia y actúa.

Libra

Das un salto enorme. De pronto y con una seguridad poco común en ti, tomas una decisión de esas que cambian vida. En realidad lo venías pensando hace algún tiempo, pero tu decisión es contundente e imprevista para otros. Un movimiento, mudanza o asuntos relacionados con viaje son tu prioridad hoy.

Escorpio

Ya no quieres esperar más. Lo has hecho por mucho tiempo y hoy, que estás completamente seguro del paso que quieres dar, involucras a terceros y das el primer paso en pro de la concreción de una meta. El camino es sinuoso, pero sabes que si resulta como lo tienes previsto, será todo un éxito. Adelante, Escorpio, el mundo está en tus manos.

Sagitario

Blanco o negro, todo o nada. No tomas una decisión o tomas otra, pero cada una esta en un extremo y te conducen por tumbos ya diferentes que los resultados o podrían ser impactantes. Ya no quieres vivir con medias tintas, ni esperar el momento perfecto. Ese momento es hoy y lo creas tú.

Capricornio

Crisis existenciales producto de pensar una y otra vez las cosas. Y es que tú eres así, lo piensas, lo piensas y lo vuelves a pensar, pero una vez que eliges, no hay quien te haga cambiar de posición. Habrá quienes lo intenten, pero difícilmente lo logren. Sabes lo que quieres y como lo quieres y vas tras ello con un seguridad única.

Acuario

Prefieres la calidad sobre la cantidad. Das lo mejor de ti y esperas exactamente lo mismo de la otra persona. No te conformas con lo que sea, porque eso sería ser condescendiente y hoy no tienes ganas de serlo. Quitas de tu camino a quien se interponga y expresas en voz alta, de forma clara y contundente tus deseos, al que le guste bien, y al que no, que se retire.

Piscis

Tu mundo interno está más intenso que nunca. Has escuchado esa voz interior que nos acompaña a todo lados y aunque no has dejado que su negatividad te afecte, si has permitido que influya en ti. La escuchas, prestas atención, conoces a fondo los pro y los contra y una vez que ves hasta que punto puedes lidiar con las consecuencias, te lanzas como un nadador olímpico lo hace el día de su competencia final: seguro de su éxito.