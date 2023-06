Madre desesperada arremete contra guardería luego que rasguñaran la cara de su bebé más de 20 veces (Imágenes sensibles)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Una madre describió el horror al que se enfrentó cuando recogió a su bebé de 10 semanas de edad, arañado y ensangrentado, de una guardería de Melbourne, así lo reseñó NEW YORK POST.

Traducción libre al castellano por lapatilla.com

La madre, que se hace llamar Rachel pero no desea ser identificada, dijo que corrió al centro Only About Children en Melbourne después de recibir una llamada de que su hijo, Noah, había tenido un incidente con otro niño.

En declaraciones a los medios a través de un traductor, Rachel dijo que ella y su esposo no podían creer lo que le sucedió a su hijo.

“Lloramos todo el camino. No podíamos creer que algo horrible le pudiera pasar a nuestro hijo, no podíamos aceptar esto”, dijo a 9News.

Después del incidente, Only About Children le envió a la madre fotos de la cara con garras de su hijo, pero Rachel dijo que no se atrevía a mirarlas porque “son demasiado gráficas”.

Según los informes, la guardería le explicó que Noah fue arañado por otro niño cuando un educador lo dejó brevemente sin supervisión mientras intentaba cambiar el pañal de un tercer niño.

Pero Rachel no acepta esa narración de hechos.

“La explicación del centro es que esto sucedió accidentalmente. Pero no podemos aceptar esta explicación, porque había más de 20 rasguños en la cara de Noah. ¿Cómo puede suceder esto accidentalmente? ella dijo.

“Mi esposo dice que esto definitivamente no es un accidente, esto es abuso infantil”.

El bebé fue llevado al Hospital Box Hill, donde los médicos examinaron y limpiaron sus heridas.

Según 7News.com.au, los médicos estaban tan conmocionados por la gravedad de las heridas de Noah que comprobaron que sus ojos y su cerebro no presentaban lesiones.

Rachel dijo que Noah se estaba recuperando y los médicos dijeron que no debería tener cicatrices en la cara, pero que no ha vuelto a la guardería desde entonces.