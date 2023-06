“No soy tan hipócrita”: La actriz venezolana Carolina Tejera estalló duramente contra el elenco de la nueva novela de Venevisión (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La reconocida actriz venezolana, Carolina Tejera, expresó en un video en su cuenta de Instagram su descontento con la nueva producción de una novela de televisión en Venevisión que pronto se estrenará.

lapatilla.com

Esto ocurrió luego que algunas personas le preguntaron por qué no fue considerada para interpretar un personaje en la serie “Dramáticas”.

Carolina respondió con franqueza que no era “hipócrita” y que no formaría parte del elenco porque no estaba dispuesta a actuar como si nada estuviera sucediendo en su país natal.

“No voy a formar parte del elenco actoral de venezolana, porque no soy tan hipócrita y porque tengo sangres en las venas. Mi espíritu santo no me permite que yo tenga la capacidad de montarme en un avión como si nada”, dijo Carolina Tejera.

Por estas palabras, algunos internautas se molestaron con la actriz, argumentando que mezcló las cosas y que debe respetar a los que aún continúan en suelo venezolano.