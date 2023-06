Bachaqueo de combustible y desidia del chavismo hunden la pesca en Apure

Los pescadores y los conductores de los municipios San Fernando, Biruaca y Pedro Camejo del estado Apure están padeciendo los embates de la escasez de combustible.

Por María Eugenia Díaz // Corresponsalía lapatilla.com

Según reportaron, han arribado a esas jurisdicciones apenas cuatro gandolas de combustible en una semana. Ante la cruda realidad, los expertos del volante expresaron su preocupación.

Fuentes consultadas por lapatilla.com revelaron que con el desabastecimiento, surge la venta ilegal de gasolina, específicamente en Las Cabañitas, municipio San Fernando, donde se ha convertido en un negocio redondo. Los bachaqueros expenden sin control de las autoridades cada litro de combustible en 1,30 dólares.

Este miércoles 13 de junio, los agraviados relataron que solo una gandola estuvo disponible en las estaciones de servicio de la zona señalada. Explicaron que el combustible contenido en la gandola es repartido en tres bombas internacionales, combustible que es insuficiente, según pescadores y conductores, ante la alta demanda registrada en este estado fronterizo y productor de alimentos.

“Está llegando una sola cisterna con tres compartimientos, uno para cada estación: dos compartimientos de 13.000 litros y uno de 9.000. La prioridad son las internacionales porque se auto-regulan con el precio, mientras que a las subsidiadas les está llegando el tanque más pequeño, el de 9.000 litros. Cuando llega la gandola, le toca a una estación diferente, se van rotando”, manifestó una fuente de una bomba que pidió mantener en el anonimato su identidad.

Pescadores en quiebra

En el municipio Pedro Camejo, la situación es caótica. Allí solo está disponible una estación de servicio, lo cual obliga a muchos usuarios a trasladarse hasta las bombas de San Fernando para obtener combustible.

Fermín Antonio Unda, pescador de San Juan de Payara, municipio Pedro Camejo, durante su larga espera en la bomba Caracas en San Fernando de Apure, señaló que todos los sectores se ven afectados por la falta de combustible, especialmente el pesquero.

“Compramos el litro de gasolina a un dólar mientras que el kilo de pescado lo vendemos en 0,50 dólar. Para poder pescar necesito llenar un tambor con 200 litros. En tiempo de zafra, mi fuera de borda gasta hasta cuatro tambores. Tengo más de cinco días sin combustible. No conforme con eso, los caveros se van y pagan con ticket, y a su regreso nos indican que no vendieron la mercancía y no pagan al momento a los pescadores, sino más bien tardan entre 8 a 15 días para después pagar con comida, porque supuestamente no tienen dinero”, agregó.

Dijo que posee un camión que decidió dejarlo en casa, porque para poder trasladarlo, desde San Juan de Payara hasta San Fernando de Apure, debe contar con 20 litros de gasolina, y en las bombas “cuando corre con suerte”, logra tanquear 40 litros.

Unda considera que la escasez de combustible solo se solucionará con un cambio de gobierno. “Este Gobierno está acabando con todo. En este país nadie tiene garantías, solo el Gobierno que tiene los reales. Es necesario que se vayan, están jartos de real. Tienen real para tirar para arriba, porque todo lo que llega se lo agarran, y el pueblo acabado. Porque todo lo que agarran, lo acaban incluyendo las instituciones, porque sí pataleas, te ahorcan ellos mismos”, apuntó Unda.

José Viera, pescador de Puerto Miranda, zona ubicada cerca del puente María Nieves que une los estados Apure y Guárico, aseguró que debido a esta problemática del combustible, debe llegar a la bomba internacional a las 3:00 am para surtir 5 litros para su moto y luego equipar su embarcación fuera de borda, usada para pescar y ganarse la vida.

“A los pescadores, más nunca nos tomaron en cuenta. Tengo que comprar la gasolina bachaqueada en un dólar por litro para poder sobrevivir. Estamos en veda y hago malabares para sostener a mi familia. En esta bomba de la avenida Caracas solo me van a surtir 5 litros. La antigua dueña de la bomba Sol y Sombra luchaba por los pescadores. Ahora la tiene el Gobierno y solo entran los de ellos. Pedimos al Gobierno nacional que se aboque a solucionar el problema”, manifestó.

Viera dejó claro que el pescador apureño sigue laborando en este sector básicamente para mantener a su familia. Está consciente que las ganancias son pocas y el esfuerzo es mucho. “Me pagan el kilo de dorado en 1,8 dólares, lo cual resulta insuficiente para saldar el gasto de la gasolina”.

Misión suicida

Para Cristóbal Acuña, transportista y vecino de Biruaca, surtir gasolina en Apure es una “misión suicida”. Cumple este miércoles 14 de junio, 21 días sin combustible. Cuando logra abastecer su unidad, debe pasar tres días continuos en cola a la espera de la gasolina. “No se consigue la gasolina, los conductores dejamos de producir toda la semana, en lugar de trabajar”, declaró.

Acuña rechazó el pago de 10 dólares que algunos conductores efectúan para surtir gasolina de forma preferencial en las bombas de los municipios San Fernando y Biruaca. Tampoco está de acuerdo con el pago de 5 dólares por guardar puestos en las colas, sin garantía de que se obtenga gasolina, porque son prioridad los VIP (conductores que pagan para no hacer cola). “Para quienes no tienen para pagar los 10 dólares, deben apegarse al cronograma nacional de surtido de combustible”.

En las bombas subsidiadas de San Fernando y Biruaca solo tienen permitido surtir 150 vehículos. “Me anoté en la bomba subsidiada dos días antes. Luego me fui a las 2:00 am a la cola de la gasolina de la bomba subsidiada y nos anotan en la lista a las 6:00 am. Uno no duerme y tampoco tiene garantía de tanquear gasolina al día siguiente. Uno pasa todo el día en una cola para esperar una gandola que nunca llega, y allí son dos días perdidos. Luego me metí en la bomba internacional y perdí dos días más. Me tocó dormir en mi carro. Llegó una gandola y solo logró equipar aproximadamente 150 carros de los 500 que estaban en cola. Pero metieron de 300 a 400 carros VIP”, denunció Acuña para evidenciar cómo se suministra la gasolina de manera preferencial en Apure.