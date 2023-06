Robó una tienda y le tocó esperar a la policía por un insólito accidente (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un ladrón quedó atrapado en la reja metálica de una tienda luego de que el empleado de la misma, en una acción rápida, intentó evitar que se consumara un robo a mano armada.

Por: Semana

El hecho se presentó en la ciudad británica de Durham, cuando el antisocial ingresó al local con un cuchillo escondido en una de las mangas.

Al llegar al mostrador con un paquete de cervezas en una de sus manos, Malcolm Trimble sacó el arma blanca y amenazó al dependiente, pero las cosas no salieron como esperaba. En el video se puede observar el momento en el que, en una rápida acción, el empleado sale corriendo, cierra la puerta y activa el sistema con el que, desde el exterior, bajó las personas metálicas del establecimiento.

Para evitar quedar atrapado y huir, el antisocial intentó salir, pero el dependiente lo evitó. Sujetó con fuerza la puerta. Luego de un breve forcejeo, el ladrón logró abrirla intentando deslizarse por debajo.

Sin embargo, quedó inmovilizado, ya que quedó con la cabeza dentro del negocio y las piernas por fuera. No le quedó otra que esperar a que llegara la Policía, que fue alertada de la acción del ladrón. Mientras tanto, según señalaron testigos, ya resignado, se dedicó a tomar una cerveza tirado en el piso.

?? A brave shopkeeper foiled a knifepoint robbery by trapping the intruder under the store’s roller shutters.

Last month, Malcolm Trimble walked into a #Durham City store carrying a knife concealed in his sleeve but had not considered the quick-thinking of the shopkeeper ? pic.twitter.com/XNC76nyb7I

— Durham Constabulary (@DurhamPolice) June 15, 2023