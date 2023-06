Poder Ejecutivo en transición, por Rafael Veloz García @Rafaelvelozg

Posteado en: Opinión

El proceso primario tiene su sustento en los acuerdos, que son acuerdos ciudadanos y que son entregados a los candidatos para que haya un compromiso de seguir esta guía, de seguir este plan de vuelo en dos sentidos. Primero, porque de allí saldrá un programa mínimo común de gobierno, pues vamos a encontrar una Venezuela fallida y forajida, que entrará en una fase de reconstrucción y de transición. Y el otro elemento es la expresión ciudadana para la entrega y el compromiso de los candidatos, que es el acuerdo de gobernabilidad. En ese sentido, he tenido contacto diario con el permanente trabajo que viene realizando la Confederación de Profesionales de Venezuela (Confepuv) y Líderes por el Cambio, LXC, que son actores independientes, a los que se les unen los que integran el sector Gremios de Voluntad Popular, que agrupa a profesionales, técnicos, emprendedores, etc. Y de igual manera de otras organizaciones políticas, como por ejemplo Bandera Roja y Fuerza Liberal y otras, con los cuales me honra haber compartido y seguir haciéndolo en fechas venideras. No solo eso, si no la construcción de algunas propuestas que han salido a la luz, por lo cual aprovecho para agradecer la generosidad de La Patilla, pues es importante este espacio para informar a los ciudadanos de las mismas, porque reitero, debe ser un compromiso ciudadano. En la propuesta de la nueva Venezuela resalta que tiene que ser un Estado austero, con una inversión privada fuerte y con unas reglas sociales claras. En consecuencia, estos deben ser los elementos constitutivos de la reconstrucción de Venezuela.

En primer lugar, ya hemos dicho que el proceso de primaria es para la legitimación del liderazgo para la reconstrucción y la persona que vaya a asumir la conducción en unión a los otros, consideramos que debe ser el presidente de la transición. Y uno de los elementos, porque está en la constitución, es el restablecimiento de las competencias de las gobernaciones y de las alcaldías, así como de todo el proceso de descentralización, lo cual el Poder Ejecutivo tiene determinante importancia. Eso va a dar un impulso determinante en los estados y va a ser por igual un eje impulsor en la nueva Venezuela. Para ello, es necesario la reducción del Poder Ejecutivo. Un Poder Ejecutivo que ha concentrado de manera extrema competencias que le correspondían a las gobernaciones, que le correspondían a las alcaldías y a otras instituciones, para convertirse en un gigante inoperante y causante del enorme gasto público de la nación, en buena medida por el clientelismo político desmedido de la dictadura, como uno de los medios para sostenerse en Miraflores.

Al Poder Ejecutivo hay que ponerlo en sintonía para que sea un factor de facilitación de los derechos ciudadanos en vez de un órgano de concentración de poder en una única mano. Por lo tanto, ahora con el cambio político el Poder Ejecutivo tiene que entrar a un proceso de simplificación. Pero todo tiene que estar bien fundamentado y analizado para que ello no representante elevar aún más la gran tasa de desempleo que actualmente tenemos por causa de la dictadura.

Por otra parte, es indispensable que haya un compromiso del país que se traduzca en una reforma profunda de la justicia para que sea un poder independiente.

El régimen de Maduro en los últimos años ha desarrollado un proceso sistemático de destrucción de todas las instituciones, en especial del sistema de justicia, para convertirlo en un medio para el terrorismo de Estado y la persecución a la disidencia. Tal situación impone que este compromiso al que nos referimos, que sabemos que es progresivo y que tiene que ver con una visión estratégica de un acuerdo ciudadano, tiene como finalidad hacer posible una profunda reforma en el sistema de Justicia. ¿Significa esto que tenemos que esperar entonces por los otros poderes públicos que tienen que ver con la designación de estos altos funcionarios para comenzar a hacer nuestro trabajo? Evidentemente no. Se pueden hacer muchas actividades, muchas acciones, por ejemplo, para empezar, en el sistema de registros y notarías, que están totalmente ocupados por políticas cubanas y son centros de corrupción. Así como existen las estaciones de gasolina como centros de corrupción, los registros y las notarías también son para lo mismo.

Otro elemento importante de los varios que hay para lo que podemos hacer con el Poder Ejecutivo es que en aras de la reconstrucción de nuestro país, hay que comenzar a diseñar nuestro Plan Marshall. Recordemos que el Plan Marshall fue el soporte que permitió la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, pero de tal forma es la tragedia que tiene nuestro país que será necesario ir a la búsqueda de apoyos de organismos internacionales. Pero como ha señalado Transparencia Internacional, tenemos una cantidad inmensa de bienes que están congelados en otras naciones, principalmente en los Estados Unidos, y que es posible su recuperación de las manos de los corruptos, lo cual también será importante llegado el momento del cambio político.

Uno de los retos de la democracia en todos los países del mundo es reducir la desigualdad y existe también el tema de la corrupción y esos aspectos hay que atenderlos en forma prioritaria y profunda, porque son medulares.

Desde las competencias del Poder Ejecutivo, porque el cambio político no se produce solo con el cambio del presidente de la republica, es el cambio del sistema mismo e ir al tránsito de la constitución de 1999, para dejar sin efecto el fracasado Plan de la Patria. Desde el Ejecutivo se pueden hacer muchísimas cosas, porque tiene competencias, pero es necesario que exploremos y poner el debate a disposición del país, para que por vías de algunas reformas puntuales de nuestra constitución los ciudadanos participen para el restablecimiento de la institucionalidad, pues son merecedores de alguna consulta con carácter vinculante de acuerdo a la democracia directa que pauta nuestra carta magna, tema que analizaremos con mayor profundidad la próxima semana.

Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.