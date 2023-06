Estudiantes salieron a protestar en Maracaibo para exigir pasaje preferencial

Por segundo día consecutivo los estudiantes universitarios del estado Zulia salieron a las calles a protestar de manera pacífica, reclamando respeto al pasaje preferencial.

Por Corresponsalía lapatilla.com

Exigen que el pasaje se mantenga en 5 bolívares, que es el equivalente al 30 % del pasaje regular, según lo establece el decreto 520 de la Gaceta Oficial 35626.

Los bachilleres también denuncian que son víctimas del maltrato físico y verbal por parte de los choferes de transporte público en la región.

Afirman que tienen muchos inconvenientes con los choferes de la ruta Urbe, Galería y Lago Mall. Esta línea cubre el trayecto de dos universidades en Maracaibo.

Sahaly Quintero es estudiante de Veterinaria y dijo que esta facultad es la que tiene el mayor número de alumnos foráneos (que viven en otros municipios de la región).

Quintero como vocera del Movimiento Estudiantil exigió al régimen de Nicolas Maduro se pronuncie y haga cumplir la ley.

“Pedimos que el pasaje estudiantil sea cobrado en 5 bolívares y también que Fontur les pague a los choferes para que pueda fluir con normalidad la situación. No es nuestra culpa que el Gobierno no pague a los transportistas. Nosotros queremos estudiar y superarnos”, dijo.

Quintero denunció además que sus compañeros no pueden acudir todos los días a clases, porque no cuentan con los recursos para cancelar el pasaje.

Darwin Briceño, estudiante universitario, aseveró que en el Zulia se está vulnerando este derecho a miles de jóvenes que desean estudiar en medio de la crisis y la inminente deserción.

Belkys Paredes, estudiante de Medicina de la Universidad del Zulia (LUZ), calificó como una lidia la pugna que a diario vive con los colectores y choferes de transporte en Maracaibo.

Paredes contó a lapatilla.com que la semana pasada al momento al momento de bajarse de un autobús, cuando canceló y el colector (persona que cobra el pasaje) contó los cinco bolívares, la empujo de las escaleras y cayó en el pavimento.

“Gracias a Dios no venían carros, porque paró en medio de la carretera. Yo culpo de esto a Maduro, que genera una guerra entre nosotros mismos por la crisis y la supervivencia. Si el país no estuviera sumergido en esta crisis, tal vez todos tendríamos para pagar un pasaje completo y evitar estos show. El colector no pensó que en un futuro yo puedo ser el médico que lo atienda en un hospital y alivie su dolor . Él piensa hoy en llevar el pan a su casa”, dijo la joven estudiante.

José González es chofer de la ruta Cujicito y aseveró que no pueden aceptar el pago del pasaje estudiantil en una crisis tan ruda como la actual, donde la gasolina brilla por su ausencia.

“Yo no puedo aceptar 5 bolívares por un pasaje , no rinde el día. La situación del país está muy crítica: no hay gasolina, el dinero no alcanza y la comida está por el cielo. De paso, el Gobierno no paga a los choferes el remanente del pasaje. Cachicamo no va a trabajar para lapa ” sentenció.

Los estudiantes aseguran que seguirán las protestas hasta tanto sea restituido el cobro del pasaje preferencial. Este martes marcharon en el casco central de Maracaibo.