Shakira habló de sus hijos Sasha y Milan tras separarlos de Piqué: Sueño que puedan ser felices.

Shakira —quien es una de Las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español del 2023— se anotó otro hit con la canción “TQG” con Karol G, alcanzando la cima nuevamente en Spotify. El 29 de junio sale “Copa Vacía”, su nuevo dueto con Manuel Turizo, en cuyo video musical aparece transformada en una mística sirena. Apropiadísmo ya que este año se le ha visto mudar la piel, crecer y transformar sus retos en éxitos.

Si bien ha sido un año de altibajos, sus seres queridos la han llenado de fuerza. “Hay días de días”, dice Shakira. “Hay días en que me siento fuerte, hay días en que me siento que he vivido tantas cosas duras, que puedo enfrentarme a lo que sea. Toda mi vida permanecía asustada de enfrentarme a las cosas que me ha tocado enfrentar al final, y las he sobrevivido. Pensé que no podría, sin embargo, la resiliencia del ser humano es inagotable, y más la de las mujeres”.

Háblanos de los grandes amores de tu vida: tus hijos. ¿Qué significan ellos para ti? ¿Cómo te llenan de fuerza?

Ellos para mí lo son todo, son la razón de mi vida. Me inyectan una fuerza cada día indescriptible, y además me llenan el día a día de alegrías.

¿Cómo ves esta nueva etapa de tu vida? ¿Qué quieres lograr en lo personal? ¿Con qué sueñas?

Sueño con ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles. Que puedan llegar a ser enteramente felices y puedan algún dia disfrutar de una familia con la que no pudimos ofrecerles y que puedan llegar a ser hombres libres pero de bien. Felices, pero cuidadosos con los otros. Que cuiden de sus futuras familias con valentía y honradez. Que tengan valores y un propósito en la vida que trascienda más allá de ellos mismos.

Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo. Han sido ambos un reflejo de ese sueño que no pude cumplir pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir.

