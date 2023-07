Elon Musk incendió Twitter con una nueva medida restrictiva y usuarios “le cayeron” encima

Click to share on Google News (Opens in new window)

El magnate empresarial Elon Musk, conocido por ser el propietario de Twitter, ha anunciado recientemente que la red social ha implementado restricciones temporales en la lectura de tuits con el objetivo de evitar “niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema”.

En su cuenta personal, Musk detalló que las cuentas verificadas tendrán un límite máximo de “6.000 publicaciones (tuits) por día” para su lectura, mientras que las cuentas no verificadas solo podrán leer 600, y las “nuevas cuentas no verificadas” aún menos, con un límite de 300.

Sin embargo, el anuncio no especifica si este recuento diario de tuits se aplica a la selección de publicaciones específicas o si abarca todas las publicaciones que aparecen en la cronología principal, incluyendo hilos y respuestas a los tuits.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:

– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023