Su novio le sacaba fotos para OnlyFans, quedó embarazada y duplicó sus ingresos

Lo que hace algunos años parecía imposible, hoy es una realidad: en la Latinoamérica se puede vivir con la venta de contenido erótico y ya hay familias que están “dolarizadas” por las ganancias que esto genera. No es una decisión fácil entrar en este mundo, quienes lo eligen suelen tener buenos resultados, pero muchas veces sufren estafas o la filtración de sus fotos.

Daniela Belen Chena y Luca Francese podrían ser dos jóvenes más entre los tantos que “les fue bien”, pero ellos lograron que su economía dependa de OnlyFans y crearon una empresa familiar que no solo se basa en las producciones íntimas, sino también en dictar cursos en los que “ponen a la plataforma alcance de cualquier chica”.

Llegar a formar su “Familia OnlyFans” y tener éxito no fue fácil. Antes de comenzar con la venta de contenido erótico, se mudaron de La Plata a Chascomús para trabajar en una estación de servicio y así poder independizarse. Sin embargo, los planes se truncaron después que por una decisión de los dueños del comercio, se quedaron sin nada.

“Entrabamos a las 6 de la mañana, había días que hacíamos doble turno en medio de la ruta y estábamos lejos de las familias. Cuando nos quedamos sin nada, no sabíamos en realidad qué hacer, estábamos desesperados y ahí se me cruzó la idea de empezar a hacer unas fotos”, le contó Belén a TN sobre cómo se les cerró una puerta, pero de inmediato abrieron una ventana que los llevó a un boom que no esperaban.

“¿Por qué no intentarlo?”, fue la pregunta que los llevó a que ella se convirtieran en modelo y él en su productor, trabajando a la par como socios y sin descuidar la pareja. “Al principio tenía miedo, no quería que se enterara mi familia ni mis amigos. Solo lo sabían mi mamá y mis hermanas, que son las que siempre me apoyaron”, remarcó la joven platense. Y agregó: “En un momento entendí que no le estaba haciendo mal a nadie y cómo nos estaba yendo bien, lo dejamos de ocultar”.

