Cinco venezolanos dirán presente en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas (Rosters)

Este domingo 2 de julio fueron presentados los rosters completos del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas que se realizará el próximo martes 11, en el T-Mobile Park de Seattle, con la participación de cinco venezolanos.

A pesar de que el pasado jueves se conoció sobre la titularidad de Ronald Acuña Jr., Luis Arráez y Orlando Arcia, este domingo se sumaron como reservas los receptores Salvador Pérez, que participa por octava vez, y también Elías Díaz, que hace su debut en el Clásico de Media Temporada.

A continuación los rosters de la Liga Nacional y Liga Americana del Juego de las Estrellas:

ALINEACIONES TITULARES:

LIGA AMERICANA:

C: Jonah Heim (TEX)

1B: Yandy Díaz (TB)

2B: Marcus Semien (TEX)

3B: Josh Jung (TEX)

SS: Corey Seager (TEX)

OF: Mike Trout (LAA)

OF: Randy Arozarena (TB)

OF: Aaron Judge (NYY)

BD: Shohei Ohtani (LAA)

LIGA NACIONAL

C: Sean Murphy (ATL)

1B: Freddie Freeman (LAD)

2B: Luis Arraez (MIA)

3B: Nolan Arenado (STL)

SS: Orlando Arcia (ATL)

OF: Ronald Acuña Jr. (ATL)

OF: Mookie Betts (LAD)

OF: Corbin Carroll (AZ)

BD: J.D. Martinez (LAD)

Lanzadores, Liga Nacional:

Zac Gallen (AZ)

Spencer Strider (ATL)

Bryce Elder (ATL)

Justin Steele (CHC)

Mitch Keller (PIT)

Josiah Gray (WSH)

Clayton Kershaw (LAD)

Marcus Stroman (CHC)

Alexis Díaz (CIN)

Josh Hader (SD)

Devin Williams (MIL)

Camilo Doval (SF)

Suplentes, Liga Nacional:

Matt Olson (ATL)

Ozzie Albies (ATL)

Austin Riley (ATL)

Dansby Swanson (CHC)

Pete Alonso (NYM)

Will Smith (LAD)

Elias Díaz (COL)

Jorge Soler (MIA)

Lourdes Gurriel Jr. (ARI)

Nick Castellanos (FIL)

Juan José Soto (SD)

Lanzadores, Liga Americana:

Shohei Ohtani (LAA)

Gerrit Cole (NYY)

Luis Castillo (SEA)

Sonny Gray (MIN)

Nathan Eovaldi (TEX)

Kevin Gausman (TOR)

Shane McClanahan (TB)

Framber Valdez (HOU)

Michael Lorenzen (DET)

Kenley Jansen (BOS)

Emmanuel Clase (CLE)

Félix Bautista (BAL)

Yennier Canó (BAL)

Suplentes, Liga Americana:

Salvador Pérez (KC)

Adley Rutschman (BAL)

Vladimir Guerrero Jr. (TOR)

Whit Merrifield (TOR)

Bo Bichette (TOR)

José Ramírez (CLE)

Brent Rooker (OAK)

Luis Robert (CWS)

Austin Hays (BAL)

Yordan Álvarez (HOU)

Adolis García (TEX)

