La superluna de julio estará 22 mil km más cerca de la tierra que una luna llena normal: Cuándo y cómo verla

Con la primera de las cuatro superlunas que saldrán este 2023, el espectáculo lunar de julio parecerá más brillante en el cielo nocturno que cualquier otro evento de luna llena que se haya producido este año.

La luna llena saldrá el lunes 3 de julio y alcanzará su máxima iluminación bajo el horizonte a las 7:39 a.m. (hora Miami), según The Old Farmer’s Almanac. Si las condiciones meteorológicas locales lo permiten, podrás ver el acontecimiento celeste si miras hacia el sureste después de la puesta de sol.

“Una superluna es cuando la Luna aparece un poco más grande en nuestro cielo”, explica la Dra. Shannon Schmoll, directora del Planetario Abrams de la Universidad Estatal de Michigan. “Como la Luna gira alrededor de la Tierra, no es un círculo perfecto. Así que hay puntos en su órbita en los que está un poco más cerca o un poco más lejos de la Tierra”.

Cuando el orbe alcanza su fase de luna llena en un punto de su trayectoria en el que está más cerca de la Tierra, parece ser ligeramente más grande y se produce una superluna, explicó Schmoll. Aunque la diferencia de tamaño entre una superluna y una luna llena típica puede no ser inmediatamente evidente a simple vista, The Old Farmer’s Almanac dice que la primera luna llena del verano será más luminosa y estará a 224.895,4 millas (361.934 kilómetros) de la Tierra.

