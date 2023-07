Ronald Acuña Jr. logró marca histórica tras llegar a las 40 bases robadas (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Ronald Acuña Jr. sigue con un paso arrollador en la presente temporada y este lunes estableció una nueva marca histórica en las Grandes Ligas, al robarse la base número 40 del año, en el juego entre los Bravos de Atlanta y Guardianes de Cleveland.

En el tercer capítulo, el venezolano conectó un sencillo y después corrió a toda velocidad para llegar a la intermedia.

Con ese registro, se convirtió en el primer pelotero de toda la historia de la Gran Carpa en tener más de 20 cuadrangulares, 40 bases estafadas y más de 50 carreras impulsadas, antes de juego de Estrellas en una campaña.

En la actual zafra, acumula 21 bambinazos y 40 bases robadas en 84 encuentros. De acuerdo a la cuenta en Twitter de Espn Stats & Info, es la menor cantidad de juegos alcanzados para conseguir esos números.

Ronald Acuña Jr. has 21 home runs and 40 stolen bases in 84 games this season.

That is the fewest games played in MLB history to reach 20 home runs and 40 stolen bases in a season. pic.twitter.com/isepC9fPZG

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) July 3, 2023