David Mendoza: No todo va a ser follar y un guiño

Título y estribillo de una genial canción del también genial e inmortal Javier Krahe (Madrid, 30 de marzo de 1944 – Cadiz 12 de julio de 2015), maestro en el arte del humor y la ironía “Habrá también que saltar a la pata coja y habrá que coleccionar sellos de Nigeria… habrá también que apretar esa tuerca floja y habrá que ir a trabajar… por una miseria, habrá también que llevar a arreglar el coche… no todo va a ser follar, no todo va a ser follar”.

¿Y a qué o a quién te refieres?

En primer lugar, quiero brindarle un sentido homenaje por cumplirse la semana que viene ocho años de su infartada muerte. En segundo lugar, pedirle a Maduro & Co que no enloquezcan de alegría por vaciar sobre la candidatura de MaCo toda su estupidez inhabilitante. Están haciendo crecer su liderazgo de cara a la elección presidencial de 2024. Esto significa que inhabilitada o no, va a ser determinante en la conformación de las fuerzas emancipadoras del país. Y sobre el señor Elvis Amoroso, sus acciones como Contralor son incalificables (no notó lo que pasaba y de seguro aún pasa en PDVSA donde apuesto a que ya tienen a su nuevo “chino”, pero inhabilita por una vida a MaCo por la declaración jurada de bienes, un verdadero escándalo); en fin, no celebren mucho porque no todo va a ser follar, no todo va a ser follar. También habrá que referir a algunos candidatos de oposición que se frotan las manos: no todo va a ser follar, no todo va a ser follar.

¿Y MaCo?

Debería poder competir y tener la posibilidad de ser electa presidente. Por ahí hay simpatizantes de Maduro & Co que dicen que ella dividiría a la oposición por su connotado radicalismo y que además, lograría su candidatura que los chavistas descontentos con Súper barriga volvieran con él. Una narrativa fantástica digna de una película de esas bien malas. Maduro no sube ni que lo intente levantar una grúa. Mientras Maduro sigue su caída libre, sin toldo que lo sostenga, MaCo se ve fortalecida luego de la inhabilitación. Ya veremos cómo ella juega su mano en esta vuelta. Las primarias sin CNE de la plataforma unitaria, repito que son una entelequia. Sin embargo, lo más probable es que se conviertan en la coronación de MaCo. Espero que independientemente de si logra participar en las presidenciales o no, no vuelva a cometer el error de jugar a la abstención. Te lo pido de corazón, no cometas ese error, consolida tu liderazgo sin patear la mesa de las presidenciales.

¿Y el madurismo qué?

Está abriéndole el camino a Manuel Rosales a todas luces, de quien hay comentarios sobre su salud (le deseo que esté bien, sano y presto para la pelea: no todo va a ser follar). De tal manera, que Maduro & Co, plantea su apuesta de cara a 2024: quiere a un candidato opositor que sea capaz de negociar con ellos por si acaso pierden (lo cual es prácticamente seguro sea quien fuera el candidato). Es decir, Maduro tiene tal magnitud de poder que no sólo es que controla todos los poderes públicos, sino que para poder jugar la partida, tenemos que jugarla a través de quien él diga. Ni siquiera lo disimula. La buena noticia es que se está dejando sentir su estruendoso terror. Nunca estuvo tan débil, vulnerable, asustado y huérfano. Se le viene la noche al madurismo con todo y su poder actual. No es posible que pueda afrontar con éxito la elección de 2024, así que está eligiendo él mismo al próximo presidente. Veremos cómo se acomoda al final la cosa, porque falta aún bastante de jaleo en la oposición para ese acomodo y estoy seguro de que no todo va a ser follar.

¿La estrategia de los tres toletes y la abstención?

Maduro & Co están aferrados a la esperanza de los tres toletes. Dividir el voto opositor en al menos tres toletes, tres partes medianamente equivalentes, en un ambiente de alta abstención para poder competir en la elección, rezando por un resultado tan cerrado, que aún si pierden puedan arrebatar de alguna manera. La mala noticia para ellos, es que aún dividiendo a la oposición en tres toletes, lo más probable es que la gente vote por un solo candidato opositor. Los venezolanos no somos tontos y hemos aprendido mucho desde que se cometió el error de apoyar a pajarito en 1999. Así que hagan lo que hagan, van pa´fuera y vamos a echá pa´lante (valga la cuñita) sea cual fuera el candidato que sobreviva a sus inhabilitaciones. Así que para Maduro & Co, a partir de 2025, no todo va a ser follar.

¿El juicio contra Javier Krahe?

Por hacer una receta en tono humorístico sobre cómo cocinar un crucifijo con mantequilla y papas. Trascendió en una película que le hicieron sin que él participara en lo más mínimo y se le pretendió aplicar el artículo 525 del código penal español, que tipifica como delito la “ofensa a los sentimientos religiosos” a los miembros de una confesión religiosa y “el escarnio de dogmas, creencias o ritos”; una pelusa pues. Por supuesto, nuestro afectado por la “Kriptonita” fue declarado inocente ¿Qué pasaría si miembros de religiones como la marxista, la libertaria, la comunista, la socialista, la chavista, la mercantilista – madurista, la trumpista y demás, empezaran a recibir su página en el recetario de Javier Krahe? Quizá el mundo sería mejor que ahora.

