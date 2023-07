Isabel Díaz Ayuso rompió el silencio tras su aborto: He vivido lo mejor que me ha pasado en la vida

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Isabel Díaz Ayuso reapareció en la campaña electoral durante un acto del Partido Popular este viernes por la tarde. La presidenta de Madrid tuvo que suspender toda su agenda tras sufrir un aborto en la octava semana de gestación. El jueves estuvo en la Asamblea y ahora vuelve a activar su agenda rumbo del 23-J. En sus primeras declaraciones tras perder el bebé que esperaba se mostró emocionada.

Por El Mundo

“Yo creo que estos días hemos vivido, yo claro, particularmente, he vivido algo muy especial, lo mejor que me ha pasado en la vida. Y me ha enseñado que hombres y mujeres tenemos ante todo ganas de vivir, de amor, de familia y eso lo he encontrado en los dos sexos: en hombres y en mujeres”, reconoció en el acto popular en Alcalá, municipio que acaba de reconquistar su partido en las elecciones municipales.

“Y me he sorprendido porque nada de lo que me ha pasado a mí es poco frecuente, es todo lo contrario… le ha pasado a tanta gente que creo que, por eso, no merece la pena que yo lo haga personal. Pero sí que quiero acordarme de todas las personas que han vivido lo mismo y decir que me he dado cuenta de que el valor de la vida es único y que efectivamente lo esencial es invisible a los ojos y que no todo se compra con dinero”.

Ayuso reconoció la dureza de estas jornadas: “Y que lo más importante en la vida muchas veces no se ve, no se ve el amor… dónde se puede cuantificar, dónde se compra el cariño, la amistad o la vida. La vida desde el primer minuto, eso no tiene precio y yo creo que hay muchas personas que han pasado por lo mismo y han estado silenciadas o no han tenido la oportunidad que he tenido yo de expresarlo, pero qué bonito y qué importante es vivir esto”.

Para leer la nota completa ingrese AQUÍ