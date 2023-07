José Ramón Barreto, el actor venezolano con más producciones en Netflix (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

Para José Ramón Barreto las casualidades no existen, al menos no si se trata del medio artístico.

Por: VOA

Recientemente, este actor, de 31 años de edad, se convirtió en el venezolano con más producciones en la plataforma Netflix, una noticia que se la adjudica al esfuerzo, trabajo y disciplina que ha mantenido desde que inició su carrera, cuando apenas tenía 13 años.

“Yo creo que (ser el venezolano con más producciones en Netflix) es una responsabilidad y un privilegio. Es una responsabilidad porque ser un poco la cara o esa persona que puede estar afuera a través de su trabajo y de su oficio, desde la actuación, hablar y contar de nuestro país, pues para mí es una responsabilidad enorme que me apasiona llevar”, dijo Barreto a la Voz de América.

Añadió, que “por otro lado, es un privilegio porque contar con tantas oportunidades internacionalmente, pero a la vez con tanta competencia que hay, para uno es un privilegio muy importante”.

“Han sido también muchos años de disciplina, de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo y sobre todo mucha pasión. Hacer esto con pasión y respeto, creo que eso abre muchas puertas”.

El actor mantiene tres producciones en Netflix, todas creadas por Caracol Televisión en alianza con la compañía de streaming. Una de las más destacadas es Bolívar, la serie que narra la vida del prócer venezolano Simón Bolívar, quien es uno de los personajes más importantes de la historia sudamericana.

“Simón Bolívar, por supuesto, representa hasta ahora el personaje de mi carrera (…) Esos son personajes que uno, como venezolano, siente que es también algo de esa persona o de ese personaje, porque desde pequeños hemos sido inculcados con la imagen de nuestros héroes”, dijo Barreto.

“Profesionalmente representó un gran reto también, porque también todos estamos encima de un personaje como ese y todos creemos conocerlo mucho. Encontrar una versión de ese personaje que podamos interpretar y que sea del gusto de todos o de la mayoría, es un gran reto”, añadió el actor.

En Netflix también participó en las producciones “Canto para no llorar”, “Arelys Henao” y “Ventino”, esta última se acaba de estrenar en junio y ha tenido gran éxito porque combina la actuación con la música. Barreto recalca de este proyecto la oportunidad que tuvo de hacer algo más que solo actuar, pues cuenta que “le dieron voz” en cuanto a producción y dirección se refiere.

Todas estas producciones se han grabado en Colombia, país en el que José Ramón Barreto está radicado desde hace varios años y donde ha podido consolidar la internacionalización de su carrera como actor.

“Colombia es mí sitio en el mundo en este momento, por la manera que aquí se produce, la forma en la que se hace, por la mentalidad artística que hay acá, por el impulso que tienen, por el gentilicio colombiano. A cualquier parte que voy de Colombia me siento muy querido, respetado, me siento como uno más”, explicó.

“Los compañeros de trabajo quieren a mi tierra a través de mí, me la hacen saber, entonces creo que eso reivindica muchísimo al país donde uno llega, donde uno está”, expresa el actor venezolano, quien también ha participado en producciones en Ecuador y Puerto Rico.

El secreto está en hacer, hacer y hacer

Desde que inició su carrera como actor en Venezuela, cuando tenía 13 años, Barreto no ha parado de trabajar. Aunque reconoce que en el medio artístico no siempre hay tantas oportunidades en cuanto a producciones se refiere, su trabajo, disciplina e inteligencia lo han hecho mantenerse activo en la actuación, tanto dentro como fuera de su país.

“He tenido una carrera privilegiada, no he parado, de verdad que no, no recuerdo nunca parar (…) Creo que ha sido un trabajo de disciplina, pero también un trabajo de acciones, un trabajo de estrategia y en equipo (…) Yo soy una persona que cuenta con un equipo de managers importante, que se mueve muy bien y trabaja, pero también ellos saben que yo soy mi primer manager antes que nadie. Y que soy el primero que se mueve para buscarme el trabajo, conectarlos a ellos con otras personas, a mí con otras personas”.

Sin embargo, para Barreto el secreto más importante para mantenerse en el medio artístico es ser responsable, disciplinado, respetuoso, humilde y no parar de trabajar pese a que algunas puertas se cierren.

“Humildes en el sentido de saber cuál es el rol de cada uno de nosotros dentro de cada espacio, dentro de cada equipo, pero el secreto está en hacer, hacer y hacer”, agrega.

“De Venezuela no me he ido nunca”

Aunque su pasión por la actuación es ferviente y se mantiene, José Ramón Barreto confiesa que no fue su idea ser actor sino de su abuela materna, para quien eso representaba un gran sueño, por ese motivo el venezolano entró en la televisión nacional.

“Ese sueño se convirtió en mío porque en el camino me enamoré de la interpretación, del juego que esto representa y luego me fui preparando, formándome como actor y el sueño fue creciendo en el camino”, dijo.

Ahora que ya logró consolidar su carrera, Barreto tiene muchas metas trazadas. La principal es continuar interpretando a personajes retadores, aunque confiesa que no sueña con un Premio Oscar u otra distensión, su norte es solo seguir trabajando.

Con lo que sí sueña el actor venezolano es con convertirse en un empresario de la televisión, puesto que le permitiría crear producciones y darle formas a sus ideas.

“¿Y por qué no tener una empresa de televisión, o tener una empresa de producción audiovisual? Sueño con ser dueño de mis propias ideas y contenidos, actuar en ellas. Realmente esas son mis metas, mi gran plan de vida”, añadió.

Sobre Venezuela, José Ramón Barreto dice que no ha abandonado del todo el trabajo actoral en su país, el cual vive una reactivación en cuanto a producciones dramáticas.

El actor produjo y actuó en una película venezolana el año pasado y espera poder seguir formando parte de este tipo de proyectos que le permitan no mostrar a Venezuela en el exterior.

Aunque actualmente no vive en su país, siente que Venezuela aún vive en él. Por eso continúa trabajando en pro de activar aún más las producciones venezolanas

“Venezuela dejó de ofrecerme oportunidades en la industria, pero yo no he dejado de trabajar todos los días de mi vida para que ese crecimiento se me pueda ofrecer, no solo a mí, sino a las generaciones que vienen, a las generaciones que están, a las que pasaron, tener la posibilidad de tener industria en el país. Para mí ha sido una tarea desde el día uno que me fui. Entonces, más que irme de Venezuela, he estado fuera de Venezuela, pero de Venezuela no me he ido nunca”, concluyó.